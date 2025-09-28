Городовой / Общество / Канадец получил дом, не потратив ни копейки: начал обмениваться с обычной скрепки
Канадец получил дом, не потратив ни копейки: начал обмениваться с обычной скрепки

Опубликовано: 28 сентября 2025 13:00
обмен скрепки на дом
Канадец получил дом, не потратив ни копейки: начал обмениваться с обычной скрепки
Фото: Городовой.ру

Пример для тех, кто никак не может накопить на первый взнос по ипотеке.

Обычная красная скрепка в руках Кайла Макдоналда превратилась в символ безумной удачи и изобретательности. В 2005 году канадец запустил авантюру: начал с мелочи, выставил её на обмен в интернете и решил каждый раз менять предмет на что-то чуть более ценное.

За процессом следили тысячи людей по всему миру, а список «трофеев» рос как снежный ком: дверная ручка, походная печка, генератор, снегоход и даже встреча с Элисом Купером.

В ход шли не только вещи, но и эмоции, а предложения порой были на грани абсурда — сам Макдоналд признавался:

«Мне даже предлагали свою девственность».

Финал обменной цепочки стал настоящей сенсацией: роль в фильме обернулась сделкой за двухэтажный дом в городке Киплинг. Так копеечная скрепка подарила своему владельцу не только жильё, но и мировую известность, напомнил E1.

История Кайла до сих пор вдохновляет: иногда, чтобы изменить жизнь, достаточно просто рискнуть и начать с самого малого.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Сообщить об ошибке
