Канапе из креветок затмит собой все закуски: готовится элементарно

Чаще всего канапе на праздник делают из сыра или колбасы. Но есть и более изысканный вариант — с креветками. Возьмите на заметку, если хотите впечатлить близких.

Ингредиенты:

креветки — 500 г,

огурец — 1–2 шт.

майонез — 100 г,

лимон — ½ шт.,

зелень — по вкусу.

Креветки отварите и очистите. Огурцы нарежьте кружками. В отдельной емкости смешайте майонез с измельченной зеленью и лимонным соком.

Каждый ломтик огурца смажьте готовым соусом, а сверху разместите креветку. Зафиксируйте канапе шпажками или зубочистками, а после подавайте к столу, делится портал 1000menu. Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com