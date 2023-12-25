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Канапе из креветок затмит собой все закуски: готовится элементарно

Канапе из креветок затмит собой все закуски: готовится элементарно
Праздничное лакомство из креветок

Понадобится еще пара продуктов.

Чаще всего канапе на праздник делают из сыра или колбасы. Но есть и более изысканный вариант — с креветками. Возьмите на заметку, если хотите впечатлить близких.

Ингредиенты:

  • креветки — 500 г,
  • огурец — 1–2 шт.
  • майонез — 100 г,
  • лимон — ½ шт.,
  • зелень — по вкусу.

Креветки отварите и очистите. Огурцы нарежьте кружками. В отдельной емкости смешайте майонез с измельченной зеленью и лимонным соком.

Каждый ломтик огурца смажьте готовым соусом, а сверху разместите креветку. Зафиксируйте канапе шпажками или зубочистками, а после подавайте к столу, делится портал 1000menu. Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты Продукты питания
25 декабря 2023 12:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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