Канапе из креветок затмит собой все закуски: готовится элементарно

Чаще всего канапе на праздник делают из сыра или колбасы. Но есть и более изысканный вариант — с креветками. Возьмите на заметку, если хотите впечатлить близких.
Ингредиенты:
- креветки — 500 г,
- огурец — 1–2 шт.
- майонез — 100 г,
- лимон — ½ шт.,
- зелень — по вкусу.
Креветки отварите и очистите. Огурцы нарежьте кружками. В отдельной емкости смешайте майонез с измельченной зеленью и лимонным соком.
Каждый ломтик огурца смажьте готовым соусом, а сверху разместите креветку. Зафиксируйте канапе шпажками или зубочистками, а после подавайте к столу, делится портал 1000menu. Приятного аппетита!
Источник фото: Фотобанк - unsplash.com