Карантин отступает: в школах Петербурга число закрытых классов пошло на убыль

В преддверии окончания учебного года в Санкт-Петербурге зафиксировано снижение числа заболевших школьников. Как информирует пресс-служба городского Комитета по образованию, количество школьных классов, закрытых из-за карантина, уменьшилось за неделю с 519 до 447.
В то же время в детских садах наблюдается иная тенденция. Число групп, вынужденных приостановить работу из-за роста заболеваемости, увеличилось: если 23 декабря были закрыты 65 групп, то теперь их насчитывается 69.
За последний месяц в дошкольных учреждениях отмечен рост числа детей с гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусом.
Ранее появлялась информация, что количество школьных классов на карантине достигало 519.
