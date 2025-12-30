Городовой / Город / Карантин отступает: в школах Петербурга число закрытых классов пошло на убыль
Карантин отступает: в школах Петербурга число закрытых классов пошло на убыль

Опубликовано: 30 декабря 2025 20:15
 Проверено редакцией
Global Look Press / Lantyukhov Sergey / news.ru

Заболеваемость в детских садах в настоящее время существенно не меняется.

В преддверии окончания учебного года в Санкт-Петербурге зафиксировано снижение числа заболевших школьников. Как информирует пресс-служба городского Комитета по образованию, количество школьных классов, закрытых из-за карантина, уменьшилось за неделю с 519 до 447.

В то же время в детских садах наблюдается иная тенденция. Число групп, вынужденных приостановить работу из-за роста заболеваемости, увеличилось: если 23 декабря были закрыты 65 групп, то теперь их насчитывается 69.

За последний месяц в дошкольных учреждениях отмечен рост числа детей с гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусом.

Ранее появлялась информация, что количество школьных классов на карантине достигало 519.

Автор:
Юлия Аликова
