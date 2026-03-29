Картофель по-сибирски: вкуснее и сочнее шашлыка – гости тарелки оближут и добавки потребуют

В регионах с суровым климатом для людей требуется сытный и питательный рацион, и один из таких рецептов – картофель по-сибирски. Его особенность – в том, что клубни готовятся цельными, поэтому блюдо отличается пользой для здоровья и сочностью.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- картофель – 1 кг;
- свинина, говядина или курица – 1 кг;
- лук – 6 шт.;
- оливковое масло;
- вода;
- специи (сушеная зелень, кориандр, перец);
- соль;
- свежая зелень для подачи.
Также нужен казан или кастрюля с толстостенным дном.
Способ приготовления
Очистите картофель, но не разрезайте клубни. Мясо нарежьте крупными кусками, луковицы – полукольцами. Разогрейте казан на среднем огне и добавьте оливковое масло. Обжарьте кусочки мяса до румяности, постоянно их помешивая.
Выложите клубни с луком в плотно закрытый крышкой казан, время от времени помешивая их. Если ингредиенты начинают «сохнуть», добавляйте воду. Затем добавьте специи и посолите. В самом конце украсьте блюдо петрушкой или укропом.
Огонь можно выключать, когда картофель размягчится. Обычно на приготовление уходит не больше 1 часа.
