Картофель по-сибирски: вкуснее и сочнее шашлыка – гости тарелки оближут и добавки потребуют
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
Картофель по-сибирски: вкуснее и сочнее шашлыка – гости тарелки оближут и добавки потребуют

Опубликовано: 29 марта 2026 23:29
 Проверено редакцией
Особый рецепт картофеля с мясом в казане по сибирским традициям

В регионах с суровым климатом для людей требуется сытный и питательный рацион, и один из таких рецептов – картофель по-сибирски. Его особенность – в том, что клубни готовятся цельными, поэтому блюдо отличается пользой для здоровья и сочностью.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • картофель – 1 кг;
  • свинина, говядина или курица – 1 кг;
  • лук – 6 шт.;
  • оливковое масло;
  • вода;
  • специи (сушеная зелень, кориандр, перец);
  • соль;
  • свежая зелень для подачи.

Также нужен казан или кастрюля с толстостенным дном.

Способ приготовления

Очистите картофель, но не разрезайте клубни. Мясо нарежьте крупными кусками, луковицы – полукольцами. Разогрейте казан на среднем огне и добавьте оливковое масло. Обжарьте кусочки мяса до румяности, постоянно их помешивая.

Выложите клубни с луком в плотно закрытый крышкой казан, время от времени помешивая их. Если ингредиенты начинают «сохнуть», добавляйте воду. Затем добавьте специи и посолите. В самом конце украсьте блюдо петрушкой или укропом.

Огонь можно выключать, когда картофель размягчится. Обычно на приготовление уходит не больше 1 часа.

Ранее портал «Городовой» опубликовал рецепт экспресс-маринада для шашлыка.

Автор:
Татьяна Идулбаева
