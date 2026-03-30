Просто гречка и яйцо – а на выходе сытный ужин, который съедают за 1 минуту: просто и вкусно

Опубликовано: 30 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
Рецепт сытного и вкусного ужина: понадобится гречка и яйцо

Кулинарный эксперт и автор блога "Инга на кухне" (18+) поделилась простым рецептом ароматных и сочных гречневых котлет, которые получаются настолько вкусными, что исчезают со стола за 1 минуту. Ни гости, ни домашние не поймут, что они приготовлены из гречки. Удачный вариант для ужина.

Что потребуется:

  • гречка – 1 стакан или 180 граммов;
  • вода – 2 стакана;
  • яйцо – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • зубчик чеснока – 2 шт. для фарша и 2 шт. для соуса;
  • соль – по вкусу;
  • копченая паприка – 1 чайная ложка;
  • смесь перцев – половина чайной ложки;
  • панировочные сухари – для панировки;
  • растительное масло – для жарки;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • сметана – 250 граммов;
  • укроп – 2 веточки.

Как приготовить:

Сначала нужно промыть гречку, залить ее водой в соотношении 1:2 и варить под крышкой на умеренном огне в течение 15-20 минут до полного впитывания влаги.

Тем временем нарезать лук кубиками, морковь натереть на терке. Пассеровать лук 2-3 минуты, а после добавить морковь. Потушить овощи до мягкости.

Сварившуюся гречку переложить в миску и дать ей немного остыть. Добавить к ней остывшую овощную зажарку, сырое яйцо и пропущенный через пресс чеснок. Перебить полученную смесь блендером до консистенции пластилина. Если масса получилась жидковатой, то можно ввести немного муки или сухарей. А если смесь – сухая, то необходимо добавить 1-2 столовые ложки воды или чуть-чуть яйца.

Всыпать соль, копченую паприку или смесь перцев. Перемешать, смочить руки и сформировать котлеты. Обвалять их в панировочных сухарях и обжарить на умеренном огне до румяной корочки с обеих сторон. Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце.

Теперь можно заняться приготовлением соуса: мелко нарезать болгарский перец, измельчить чеснок и обжарить их в небольшом количестве растительного масла. Перец откинуть на сито, а после добавить к нему сметану. Перемешать с мелко нарезанным укропом. Подать котлеты с соусом к столу.

Полезные советы:

  • Гречку с зажаркой необходимо перебить именно до состояния мягкого пластилина, но не до пюре. Иначе котлеты получатся плотными и "резиновыми".
  • Перец важно не пережарить, чтобы он остался сочным и не потерял вкус. Иначе перец будет мягким и пустым.
  • Обязательно следует откинуть перец на сито, чтобы убрать лишнее масло. Иначе соус получится жирным и "тяжелым".

Ранее мы сообщали, как приготовить вкусный ужин за 15 минут.

Автор:
Ольга Зайцева
