Картофельные шарики с сыром – и в пир, и в мир: приготовятся за 15 минут – исчезнут со стола первыми

Картофельные шарики с сыром – простое, сытное и изысканное блюдо. Начинка из картофеля отличается особой нежностью и мягкостью, корочка получится хрустящей и золотистой, а внутри растечется сыр. Все это вместе создает идеальную закуску как для праздника, так и для спокойного семейного ужина.

Ингредиенты

Вам потребуется:

картофель – 0,5 кг;

яйца – 2 шт.;

сыр – 90 г;

панировочные сухари – 50 г;

петрушка, укроп или любая другая зелень;

специи (сушеный чеснок, черный перец, паприка);

соль.

Способ приготовления

Крупно нарежьте очищенный картофель, залейте его холодной водой и варите до мягкости, посолите. Затем слейте воду, дождитесь остывания и добавьте одно яйцо. Разомните картофель в пюре, добавьте измельченную зелень и специи, посолите. Убедитесь, что в картофельной массе нет комочков.

Нарежьте сыр кубиками. Возьмите новую емкость и перемешайте в ней второе яйцо с перцем. Панировочные сухари нужно перемешать с паприкой и тертым сыром.

Картофельную массу разделите на небольшие порции. Каждую порцию раскатайте в лепешку, а в середину положите кубик сыра. Закройте лепешку и сделайте шарик – его нужно обмокнуть во взбитом яйце, а после этого положить в панировку.

Застелите противень пергаментной бумагой, поместите на него шарики в панировке. Поставьте противень в заранее разогретую до 220 °C духовку и выпекайте шарики 15 минут.

Ранее на портале "Городовой" был опубликован рецепт свеклы по-корейски.