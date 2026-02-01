Картофельные шарики с сыром – и в пир, и в мир: приготовятся за 15 минут – исчезнут со стола первыми

Картофельные шарики с сыром – простое, сытное и изысканное блюдо. Начинка из картофеля отличается особой нежностью и мягкостью, корочка получится хрустящей и золотистой, а внутри растечется сыр. Все это вместе создает идеальную закуску как для праздника, так и для спокойного семейного ужина.
Ингредиенты
Вам потребуется:
- картофель – 0,5 кг;
- яйца – 2 шт.;
- сыр – 90 г;
- панировочные сухари – 50 г;
- петрушка, укроп или любая другая зелень;
- специи (сушеный чеснок, черный перец, паприка);
- соль.
Способ приготовления
Крупно нарежьте очищенный картофель, залейте его холодной водой и варите до мягкости, посолите. Затем слейте воду, дождитесь остывания и добавьте одно яйцо. Разомните картофель в пюре, добавьте измельченную зелень и специи, посолите. Убедитесь, что в картофельной массе нет комочков.
Нарежьте сыр кубиками. Возьмите новую емкость и перемешайте в ней второе яйцо с перцем. Панировочные сухари нужно перемешать с паприкой и тертым сыром.
Картофельную массу разделите на небольшие порции. Каждую порцию раскатайте в лепешку, а в середину положите кубик сыра. Закройте лепешку и сделайте шарик – его нужно обмокнуть во взбитом яйце, а после этого положить в панировку.
Застелите противень пергаментной бумагой, поместите на него шарики в панировке. Поставьте противень в заранее разогретую до 220 °C духовку и выпекайте шарики 15 минут.
Ранее на портале "Городовой" был опубликован рецепт свеклы по-корейски.