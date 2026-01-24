Катание вслепую: почему обычные ватрушки стали пропуском в травмпункт для десятка петербуржцев

С наступлением января врачи в Санкт-Петербурге фиксируют рост обращений после катаний на тюбингах. В одном из городских лечебных учреждений с начала месяца зафиксировано десять подобных случаев. Все пострадавшие получили серьезные травмы во время отдыха на свежем воздухе.

В Елизаветинскую больницу за январь поступили 10 человек, пострадавших при катании на ватрушках. Пациентов чаще всего размещают в нейрохирургическом или общем хирургическом отделении из-за сложных травм головы и туловища, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Многие горожане, несмотря на риск оказаться в больнице, продолжают кататься на тюбингах. Медики обращают внимание, что такие развлечения более опасны, чем катание на обычных санках.

По их словам, во время спуска с горок ватрушки значительно чаще подбрасывает на буграх, что нередко становится причиной травм.

Ранее в новогодние каникулы в Петербурге было зарегистрировано 359 обращений из-за падений на гололёде. Таким образом, зимние развлечения и непогода продолжают способствовать увеличению числа травмированных горожан.

Врачи призывают соблюдать осторожность и выбирать более безопасные варианты зимнего досуга.