«Категории получателей могут различаться»: кому государство поможет собрать ребенка в школу

Собрать ребенка к школе очень просто, особенно учитывая тот факт, что в августе настоящий пик цен на канцелярию и одежду для детей.
Однако есть те, кому государство помогает с этой задачей финансово.
Ведущий финансовый консультант, совладелец компании «Личный капитал» Юлия Сахаровская рассказала «Городовому», кто может получить деньги, чтобы без проблем собрать ребенка в школу.
По словам эксперта, в России нет единой для всей страны выплаты «к 1 сентября». Однако существует адресная и региональная государственная поддержка.
«Категории получателей могут различаться в зависимости от региона, но на помощь могут рассчитывать:
1. Многодетные семьи: Это основная категория получателей. Им могут предоставлять либо денежную выплату, либо компенсацию за покупку школьной формы;
2. Малоимущие семьи: семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе;
3. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
4. Одинокие родители (мать или отец);
5. Семьи, потерявшие кормильца;
6. Семьи военнослужащих», — говорит эксперт.
Узнать о том, какие виды помощи бывают, в каком размере и подходит ли вы под какую-либо категорию, можно в органах социальной защиты, МФЦ или на портале государственных услуг.