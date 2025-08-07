Городовой / Общество / «Категории получателей могут различаться»: кому государство поможет собрать ребенка в школу
«Категории получателей могут различаться»: кому государство поможет собрать ребенка в школу

Опубликовано: 7 августа 2025 13:01
школьники
«Категории получателей могут различаться»: кому государство поможет собрать ребенка в школу
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Эксперт рассказал, что рассчитывать на помощь смогут не все.

Собрать ребенка к школе очень просто, особенно учитывая тот факт, что в августе настоящий пик цен на канцелярию и одежду для детей.

Однако есть те, кому государство помогает с этой задачей финансово.

Ведущий финансовый консультант, совладелец компании «Личный капитал» Юлия Сахаровская рассказала «Городовому», кто может получить деньги, чтобы без проблем собрать ребенка в школу.

По словам эксперта, в России нет единой для всей страны выплаты «к 1 сентября». Однако существует адресная и региональная государственная поддержка.

«Категории получателей могут различаться в зависимости от региона, но на помощь могут рассчитывать:

1. Многодетные семьи: Это основная категория получателей. Им могут предоставлять либо денежную выплату, либо компенсацию за покупку школьной формы;

2. Малоимущие семьи: семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе;

3. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

4. Одинокие родители (мать или отец);

5. Семьи, потерявшие кормильца;

6. Семьи военнослужащих», — говорит эксперт.

Узнать о том, какие виды помощи бывают, в каком размере и подходит ли вы под какую-либо категорию, можно в органах социальной защиты, МФЦ или на портале государственных услуг.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
