Каждые два с лишним часа — тревога: спасатели Ленобласти за сутки выезжали на ЧП десять раз

Опубликовано: 7 декабря 2025 17:31
Сотрудники МЧС завершили ликвидацию восьми возгораний и двух дорожно-транспортных происшествий.

Пожарные и спасательные подразделения Ленинградской области выезжали на вызовы десять раз в течение последних суток. Представители областного управления МЧС поделились соответствующей информацией. Девять из этих случаев касались различных чрезвычайных происшествий.

Большинство выездов, а именно восемь, были связаны с пожарами. На местах работали 64 сотрудника и 17 специальных автомобилей. Благодаря их действиям удалось спасти одного пострадавшего.

Дополнительно сотрудники службы реагировали на две автокатастрофы. В этих событиях приняли участие 13 специалистов и три машины. В ходе работ еще одного человека вывели из зоны опасности.

Автор:
Юлия Аликова
