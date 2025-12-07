Каждые два с лишним часа — тревога: спасатели Ленобласти за сутки выезжали на ЧП десять раз

Пожарные и спасательные подразделения Ленинградской области выезжали на вызовы десять раз в течение последних суток. Представители областного управления МЧС поделились соответствующей информацией. Девять из этих случаев касались различных чрезвычайных происшествий.
Большинство выездов, а именно восемь, были связаны с пожарами. На местах работали 64 сотрудника и 17 специальных автомобилей. Благодаря их действиям удалось спасти одного пострадавшего.
Дополнительно сотрудники службы реагировали на две автокатастрофы. В этих событиях приняли участие 13 специалистов и три машины. В ходе работ еще одного человека вывели из зоны опасности.