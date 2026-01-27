Каждый пятый петербуржец забыл дорогу к офису: чем занимаются горожане, не нуждающиеся в трудовых подвигах

В Санкт-Петербурге большинство, а именно 51% жителей города, в разные периоды устраивали себе продолжительные перерывы в трудовой деятельности.

Каждый десятый только раздумывает о подобном шаге, но финансовые обстоятельства пока не позволяют это сделать, а один из четырёх петербуржцев такой опыт имел лишь однажды, сообщает пресс-служба hh.ru.

Те, кто брал долгую паузу в профессиональной жизни, чаще всего объясняли это необходимостью искать новое место работы — об этом сказали 44%.

Отпуск, связанный с уходом за ребёнком, был причиной для 31% опрошенных. Около 27% респондентов стремились отдохнуть от напряжённого рабочего графика, а 22% отметили, что просто не нуждались остро в доходе.

После возвращения к работе жители города сталкивались с разными трудностями. Чаще всего это были проблемы с трудоустройством, на которые указали 43% участников опроса.

Для 30% оказалось неожиданным понижение своих ожиданий по оплате труда, а 23% пришлось соглашаться на менее престижные должности.

Ранее стало известно, что 35% петербуржцев подумывают о том, чтобы полностью сменить сферу занятости. Еще четверть — склоняются к такому решению.

Только 10% жителей Северной столицы не рассматривают возможность перемен в профессиональной жизни в 2026 году.

