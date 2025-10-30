Городовой / Общество / Казна Петербурга располнела: Беглов объявил о росте доходов до 1 трлн 454 млрд рублей
Казна Петербурга располнела: Беглов объявил о росте доходов до 1 трлн 454 млрд рублей

Опубликовано: 30 октября 2025 20:39
Городовой ру

Доходы городского бюджета в этом году превысили прогноз на 77 миллиардов рублей.

В 2026 году планируется, что общий объём поступлений в бюджет Санкт-Петербурга достигнет 1 триллиона 454 миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, сообщает 78.ru.

Чиновник отметил, что в текущем году доходы городской казны уже оказались выше утверждённого ранее плана на 77 миллиардов рублей.

По словам главы города, поступления от налогов стабильно увеличиваются из года в год. Причиной тому служит активная работа населения и рост выплат от предприятий разных масштабов.

Ожидается, что эта динамика сохранится и в дальнейшем, благодаря чему город сможет увеличить объём расходов.

На 2026 год расходы городской казны запланированы в размере 1 триллиона 642 миллиарда рублей, что превышает предыдущие прогнозы на 151 миллиард. Губернатор подчеркнул:

«Такой рост расходов необходим, чтобы не снижать темпов развития и вывести экономику города на новый уровень».

Ранее стало известно, что законодательное собрание поддержало проект бюджета Санкт-Петербурга на ближайшие три года. Суммарные расходы на этот период составят 5 триллионов рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
