Казна Петербурга располнела: Беглов объявил о росте доходов до 1 трлн 454 млрд рублей

В 2026 году планируется, что общий объём поступлений в бюджет Санкт-Петербурга достигнет 1 триллиона 454 миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, сообщает 78.ru.
Чиновник отметил, что в текущем году доходы городской казны уже оказались выше утверждённого ранее плана на 77 миллиардов рублей.
По словам главы города, поступления от налогов стабильно увеличиваются из года в год. Причиной тому служит активная работа населения и рост выплат от предприятий разных масштабов.
Ожидается, что эта динамика сохранится и в дальнейшем, благодаря чему город сможет увеличить объём расходов.
На 2026 год расходы городской казны запланированы в размере 1 триллиона 642 миллиарда рублей, что превышает предыдущие прогнозы на 151 миллиард. Губернатор подчеркнул:
«Такой рост расходов необходим, чтобы не снижать темпов развития и вывести экономику города на новый уровень».
Ранее стало известно, что законодательное собрание поддержало проект бюджета Санкт-Петербурга на ближайшие три года. Суммарные расходы на этот период составят 5 триллионов рублей.