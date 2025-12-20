Городовой / Город / Кем хотят стать школьники в России: обнародован список профессий мечты — готовьтесь удивляться
Опубликовано: 20 декабря 2025 16:39
В исследовании приняли участие школьники с шестого по одиннадцатый класс из разных регионов России.

Исследование, проведённое Фондом гуманитарных проектов, показало, что среди подростков в России наиболее востребованной оказалась профессия промышленного дизайнера. Опрос охватил учеников с шестого по одиннадцатый классы. Ключевое внимание уделено именно этой специальности – желание развиваться в этом направлении выразили 76 тысяч школьников.

Существенный интерес подростки проявляют и к бионике, которую выбрали 38 тысяч опрошенных. Под этой профессией понимается разработка устройств, вдохновлённых живой природой и биологическими системами. В число самых желанных также вошли работа ветеринаром, технологом-кондитером и специалистом по DevOps.

В исследовании отмечается, что знакомство с миром профессий происходило в рамках профориентационных инициатив, проведённых в течение 2025 года. Среди таких мероприятий были экскурсии на действующие предприятия, мастер-классы и возможность попробовать себя в выбранной отрасли. Это сыграло роль в формировании профессиональных перспектив и ожиданий у школьников.

Юлия Аликова
