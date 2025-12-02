Деревянное чудо Петербурга: почему этот дом не хотят спасать

История Петербурга — это не только блеск гранита и мрамора, но и, безусловно, уникальная страница, посвященная деревянному наследию. Сохранность многих таких объектов, формально находящихся под государственной охраной, вызывает вопросы.

Особенно остро эта проблема стоит для зданий, расположенных в исторических районах города, где время и забвение зачастую берут верх.

Наследие “керосинового короля” на Петровской косе

Речь пойдет о судьбе одного из таких деревянных особняков — дома, принадлежавшего Эрнесту Ропсу, сыну крупнейшего в России импортера американской нефти. Здание, расположенное в малоизвестном петербуржцам уголке Северной столицы — на Петровской косе, — словно забыто временем.

Туристы сюда не заглядывают, а местные жители редко вспоминают о его существовании. Оживает этот район лишь летом, когда сюда съезжаются любители водных видов спорта, занимающие просторы речного яхт-клуба.

Точная дата строительства этого двухэтажного особняка в стиле модерн с элементами романтизма неизвестна.

Есть версия, что дом появился после одного из крупнейших пожаров в истории города, случившегося в 1912 году и уничтожившего множество построек на Петровском острове. Имя архитектора, создавшего этот деревянный шедевр, также не сохранилось.

Известно, что первый этаж владелец использовал под контору своей фирмы, а второй предназначался для жилых помещений.

Сегодня этот объект культурного наследия значится в реестре как «Дом управляющего Акционерного общества нефтеперегонных заводов „Ропс и Ко“ с садом».

“Ропс и Ко”: путь к нефтяному Олимпу

Но кто же такой этот таинственный Ропс, чье имя ассоциируется с импортом американской нефти? Гражданин США Вильям Хопер Ропс, чья судьба привела его в Россию в середине XIX века, в 1845 году основал в Петербурге торговую контору.

Его бизнес начинался с продажи пеньки, керосина и бумаги. К 1850-м годам Ропсу принадлежали уже три крупных корабля, на которых из США вывозился хлопок, а ввозились смолёная пенька, лен, канаты, железо и другие товары.

К 1860 году фирма Ропса занимала восьмое место во внешнеторговом обороте России с США. Его заслуги были столь значительны, что ему пожаловали потомственное почетное российское гражданство.

А к 1870-м годам торговый дом Ропса стал крупнейшим в России импортером американского «черного золота».

От конторы к заводу: экологические издержки прогресса

Изначально Ропс работал при Петербургском порте, но с расширением бизнеса возникла потребность в собственном производстве.

Для этой цели он арендовал “за копейки” казенную землю на оконечности Петровского острова — место, которое в то время никому не было нужно, но обладало выгодным выходом к воде.

Здесь были построены десятки бараков со специальными приемниками для нефти. Небольшая речка, пересекавшая Петровскую косу, впоследствии получила название Керосинка, что намекает на экологические последствия работы завода.

Есть основания полагать, что нефтепродукты регулярно попадали в воды как Керосинки, так и Невы.

Революция и забвение деревянного дома

Производство в таком виде просуществовало более 20 лет. Когда Вильяму Ропсу исполнилось 80, он передал бизнес своему младшему сыну Эрнесту.

В 1896 году на базе завода было учреждено акционерное общество «Ропс В. и К в Петербурге» с капиталом в 1,2 миллиона рублей.

Предприятие успешно занималось производством керосина, вазелина и хозяйственных масел, пока Октябрьская революция не изменила ход истории. Эрнест Ропс, будучи американским гражданином, в 1917 году покинул Россию.

По другим данным, он скончался за два года до прихода большевиков, а его потомки оставили российский бизнес.

Сегодня об американском предпринимателе помнят благодаря деревянному дому на Петровской косе — единственной сохранившейся постройке торгового дома.

После революции в нем располагалась рыболовецкая артель, а в 1934 году особняк передали администрации городского яхт-клуба.

В преддверии московской Олимпиады 1980 года для яхт-клуба было построено новое, современное здание, а дом Ропса, прослуживший более 40 лет, был законсервирован, что по сути означало его забвение.

Долгий путь к реставрации: бюрократические лабиринты

В 1990-х годах предпринимались робкие попытки ремонта, но они не увенчались успехом. Дом, с заколоченными окнами и хлипким забором, продолжал ветшать.

В 2015 году особняк был передан в управление Школе высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю. С. Тюкалова. Начался долгий и сложный процесс согласований с КГИОП.

В 2017 году школа получила охранное обязательство, а спустя три года добилась выделения финансирования на проектно-сметную документацию. Бумаги были готовы к концу 2021 года, но передача их в КГИОП в начале 2022-го не ускорила процесс.

Несмотря на сообщения СМИ о скором начале реставрационных работ, к концу ноября прошлого года на объекте не изменилось ровным счетом ничего.

Хочется верить, что старинный дом все же будет приведен в порядок, и в нем откроются классы, библиотека и кают-компания, как планирует руководство спортивной школы. Но, судя по всему, ожидание этого события может затянуться еще на долгие годы.