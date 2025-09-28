Клады Петра I: золото, которое до сих пор ищут в Петербурге

За эти богатства любой музей мира отдал бы целое состояние.

Истории о кладах в Северной столице тянутся с самого её основания. Самые старые легенды о пропавших сокровищах связаны с самим Петром I.

Шведское золото под Ниеншанцем

Когда русские войска заняли шведскую крепость Ниеншанц на Охте, пошёл слух, что шведы успели спрятать там армейскую казну. Якобы сундуки с серебром и золотом закопали в подземном ходе, ведущем к Неве.

С тех пор клад искали все: сам Пётр I, археологи, даже НКВД и немецкие спецслужбы в войну. Но золото так и не нашли.

Корона и золотая карета в Копорье

Есть версия, что при уходе из крепости Копорье шведы зарыли там не только казну, но и королевскую корону и даже золотую карету.

Слух звучит невероятно, но он живёт уже больше трёхсот лет, и кладоискатели до сих пор надеются наткнуться на легендарное сокровище.

Золото на дне Финского залива

Пётр I активно брал займы у Голландии, отправляя туда золото. Одно из торговых судов, перевозившее слитки, затонуло недалеко от Кронштадта, отмечает Peterburg.Center.

Это происшествие задокументировано, и поиски корабля с тех пор велись десятки раз. Но море хранит тайну: ни золота, ни самого судна никто не нашёл.

Тайники в Летнем саду

По петербургскому фольклору, Пётр мог устраивать тайники прямо в стенах построек и оградах. Существует легенда, что одно из звеньев решётки Летнего сада отлито из золота, чтобы «оберегать» город. Найти его невозможно — декоративных звеньев сотни, и все они выглядят одинаково.

Несбывшиеся поиски

Истории о кладах Петра будоражат воображение не меньше, чем легенды о призраках. Но за три века никто так и не предъявил реальных находок, связанных именно с «петровскими сокровищами». Возможно, они навсегда остались частью городского мифа, а возможно — ждут своего часа в глубинах Охты и под стенами Копорья.