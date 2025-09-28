Почему Луга — это «Крым на севере», который стоит открыть заново

Для многих Луга кажется скучным и неприметным городком.

Луга — маленький город с большим государством и уютной атмосферой. Он расположен всего в 140 километрах от Санкт-Петербурга, но при этом до Пскова и Великого Новгорода отсюда еще ближе.

Этот факт уже выделяет Лугу среди других городов Ленинградской области.

Как добраться и где находится

Луга — это часть Ленинградской области и многие думают, что она находится ближе к Санкт-Петербургу. Но на самом деле указатели на дорогах часто ведут не в сторону Петербурга, а Пскова или Великого Новгорода.

Из Луги ходят частные электрички и «Ласточки», так что до Петербурга можно доехать быстро и с комфортом, сообщает 101hotels.com.

Немного истории

Луга была основана в 1777 году по указу Екатерины II, которая провела масштабную административную реформу.

В центре города стоит памятник самой императрицы. В старых книгах и заметках Александр Сергеевич Пушкин упомянул Лугу, даже сказал, что он проезжал через город целых 13 раз, пишет ptmap.ru.

Почему Луга особенная

Здесь очень приятный и уникальный климат. За счет хвойных лесов и солнечных дней район называют «Крымом на севере».

Воздух здесь действительно обладает целебными свойствами, идеально подходит для прогулок и отдыха. В центре города река Луга, которая дала название городу.

На набережной реки установлен памятник Пушкину — отличный повод приехать и вспомнить классику.

Архитектура и достопримечательности

В Луге сохранилось немало старинных зданий. Есть и каменные постройки, например, церковь во имя великомученицы Екатерины.

Прогуливаясь по городу, можно увидеть старинный городской особняк, в котором находится краеведческий музей.

Луга в годы войны

Во время Великой Отечественной войны город обрел особую славу.

В 1941 году Луга почти полтора месяца (47 дней) была настоящим оборонительным рубежом, сдерживая продвижение врага к Ленинграду, пишет luga.ru.

За этот героизм Луге в 2010 году присвоили звание «Город воинской славы». Точная память об этом хранится на железнодорожном вокзале — там стоит памятная стела.

Что посмотреть в Луге сегодня

Помимо памятников и музеев, в городе есть необычный католический костел — редкость для российских городов. На проспекте

Кирова проходит пешеходная улица с памятниками Владимиру Ленину и Сергею Кирову. Здесь же стоит памятник в честь 200-летия города.

Для любителей военной техники есть парк «Патриот» с экспонатами, где можно посмотреть трофейные машины и другую аппаратуру военных времен.