Чугунное кружево Петербурга: невероятные истории в каждой ограде Северной столицы

Петербургский чугун — это не просто ограда, а целый мир красоты и для него есть особенный маршрут.

Санкт-Петербург — это не только искусство и архитектура, но истории, которые прячутся даже в ограде. Это не обычные заборы вокруг зданий и парков, а отдельный вид искусства.

Узорные решетки, ворота и перила — настоящий сундучок со стилем и мастерством разных эпох. Городские ограды — как маленькие украшения, делающие Петербург еще более романтичными.

Мастера и их творчество

Ограды в Петербурге созданы выдающимися архитекторами и художниками. Например, Василий Стасов разработал пальметты для ограды Смольного собора.

А Александр Брюллов придумал морских коньков, украшающих Благовещенский мост и ограды Аничкова дворца, пишет kudago.com.

Не забудем и Альфреда Парланда, создавшего цветочные бутоны для ограды Михайловского сада.

Эти железные кружева — не просто декор, а отражение эпохи, вкуса и высокого мастерства, профессионализма из поколения в поколение.

Ограды как символы

В Петербурге ограды всегда были не просто функциональными, что проявлялось как знак уважения и художественной ценности.

Чтобы создать настоящие шедевры, потребовались усилия целых мастерских и многолетние работы.

Ограду собственного сада Зимнего дворца, например, ковали вручную из листовой стали почти полтора года, затрачивая около 200 рабочих мест, сообщает citywalls.ru.

Знаковые ограды города

Есть ограды, которые давно стали символами Петербурга. Например, это ограда Летнего сада, которая украшает северную сторону сада со стороны Невы, пишет Петербург Центр.

Ее ковали на Тульском заводе в 1770-х годах, и это были шедевры с изысканными бронзовыми деталями.

Ворота и забор Шереметьевского дворца на Фонтанке — тоже памятный пример мастерства 19 века с характерным для той эпохи стилем.

Прогулка по оградам

Для тех, кто хочет визуально познакомиться с чугунным искусством Петербурга, есть отличный маршрут.

Он начинается на Воронихинском сквере, проходит мимо Казанского собора, Спаса на Крови, Михайловского и Летнего садов и заканчивается у Троицкого моста.

Особенно интересно гулять здесь осенью, когда окружающие цвета становятся яркими, а чугунные цвета ярко выделяются на этом фоне.

Современное внимание к традициям

В последние годы благодаря поддержке таких компаний, как «Газпром», и реставраторов, многие ограды получили вторую жизнь.