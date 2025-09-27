От Дубая до Шри-Ланки: самые теплые направления ноября для тех, кто пропустил море летом

В ноябре у петербуржцев и всех тех, кто мечтает сбежать от промозглой осени, остаётся приличный выбор направлений для отдыха у моря. «Городовому» о лучших направлениях рассказала Наталья Ансталь, учредитель туроператора Go Travel.
По её словам, в начале месяца можно смело ехать в Турцию, но выбирать лучше самый южный регион — Аланью. Там вода и воздух ещё держат комфортную температуру. А вот Эгейское побережье уже закрывается для купального сезона: море в этих местах быстро остывает.
Безусловный хит ноября — Египет. Здесь днём не жарко, вечером не холодно, море идеально тёплое. Не отстают и Арабские Эмираты: в Дубае и других эмиратах как раз заканчивается сезон изнуряющей жары, наступает время прогулок и экскурсий.
Тем, кто хочет экзотики, Ансталь советует смотреть на Азию — Таиланд, Шри-Ланку, Вьетнам. Эти направления становятся особенно популярны в осенне-зимний сезон: цены ниже, чем в Европе, а отдых при этом вполне комфортный.
Для тех, кто хочет чего-то особенного, остаются Куба и Мальдивы.
«Сколько бы мы ни говорили, что Куба — это Советский Союз, и найти там хороший отель сложно или дорого, — отмечает Ансталь, — но стоит выйти к океану, и все претензии к номеру уходят».
По её словам, именно океан и азиатские пляжи становятся главными магнитами для туристов поздней осенью: они позволяют отвлечься от серости и получить то самое ощущение «настоящего лета».