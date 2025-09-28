103 тысячи или 1 рубль: как в Петергофе реставрируют исторические здания

В Петербурге пытаются вдохнуть жизнь в здания, которые требуют ремонта.

Две исторические постройки Петергофа обретают новую жизнь благодаря уникальной программе «Рубль за метр».

Эта городская инициатива позволяет сохранить культурные объекты, которые требуют реставрации.

Что за программа «Рубль за метр»?

Программа стартовала в Петербурге в 2018 году.

Ее суть проста: инвесторы берут в аренду заброшенные или требующие ремонта исторические здания, ремонтируют их за свой счет, пишет КП.

Затем платят символическую арендную плату — всего 1 рубль за квадратный метр в год. Это отличный способ вернуть памятники к жизни, которые иначе можно было бы просто потерять.

Какие здания отремонтируют в Петергофе?

В этом году по программе были выбраны два объекта:

Оранжерея на Собственном проспекте. Это одноэтажное кирпичное здание площадью 272 кв. метра, построенное примерно в конце XIX — начале XX века.

Оно является частью дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача», одного из культурных сокровищ Петергофа.

А также здание бывшей аптеки Дворцового госпиталя, расположенное на Санкт-Петербургском проспекте.

Этот комплекс был создан в середине XIX века по проекту известного архитектора Николая Бенуа. Аптека — не очень большое помещение площадью около 137 квадратных метров, но важная часть исторического ансамбля.

Как идет реставрация?

Новые арендаторы этих зданий, которые уже взяли на себя обязательства, проведут ремонт и восстановление полностью за свой счет, пишет АиФ.

Пока работы не закончены, они платят аренду по рыночной цене — например, за оранжерею это около 103-х тысяч рублей в месяц, что почти в 6,5 раза выше символической ставки.

Это способствует завершению реставрации как можно быстрее.

Почему это важно?

Губернатор Александр Беглов отмечает, что программа помогает сохранить не только «парадные» дворцы, но и «рядовую» историческую застройку, которая формирует хорошую атмосферу Петербурга.

Именно такие здания позволяют понять, как жили люди в прошлые эпохи, и учитывать целостность архитектурных ансамблей.

Что уже сделано?

С 2018 года по программе «Рубль за метр» под акцию остановилось 12 памятников.

Два из них уже полностью восстановлены: особняк-контора братьев Колобовых на Песочной набережной и Александровские ворота Охтинских пороховых заводов, пишет РБК.