Больше детей — меньше ставка: процент по семейной ипотеке увеличивается

Семейная ипотека действует с 2018 года и недавно была продлена до 2030 года, пишет Минфин. Но в 2025 году ее ждут серьезные изменения.
Кто сейчас может оформить семейную ипотеку
По текущим правилам оформить такой кредит может семья, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет, а также с ребенком-инвалидом.
Ставка сейчас стандартная — 6% годовых для всех регионов, пишет РБК.
Максимальный размер кредита — 12 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов рублей для остальных регионов.
Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости жилья.
Что может измениться в ближайшее время
Дифференцированные ставки на ипотеку
Депутаты предлагают менять предложение в зависимости от региона проживания, размера города и количества детей в семье.
Например, вместо единых 6% ставка для семьи с одним ребенком может составить 12%. Если рождается второй, то она снизится до 6%, а на третьего — до 4%, пишет РГ.
Запрет на покупку однокомнатных и небольших квартир
Сейчас можно купить квартиру на любой площади, но власти хотят запретить приобретение квартир площадью менее 28-35 кв. м.
Это связано с тем, что многие льготы используются не для проживания, а для инвестиций и сдачи жилья в аренду.
Обязательная регистрация
Планируется сделать обязательным факт проживания в купленном по семейной ипотеке жилье.
Расширенные программы для семей с детьми до 18 лет
Есть идея допустить к семейной ипотеке семьи с детьми от 6 до 18 лет включительно. Это расширит круг получателей и поможет большему количеству семей решить жилищный вопрос.
Снижение первоначального начала
Также предлагается снизить первоначальную экономическую ставку до 10% с учетом применения материнского капитала и региональных выплат, пишет smart-lab.ru.