Больше детей — меньше ставка: процент по семейной ипотеке увеличивается

В 2025 году семейную ипотеку могут ужесточить.

Семейная ипотека действует с 2018 года и недавно была продлена до 2030 года, пишет Минфин. Но в 2025 году ее ждут серьезные изменения.

Кто сейчас может оформить семейную ипотеку

По текущим правилам оформить такой кредит может с емья, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет, а также с ребенком-инвалидом.

Ставка сейчас стандартная — 6% годовых для всех регионов, пишет РБК.

Максимальный размер кредита — 12 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов рублей для остальных регионов.

Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости жилья.

Что может измениться в ближайшее время

Дифференцированные ставки на ипотеку

Депутаты предлагают менять предложение в зависимости от региона проживания, размера города и количества детей в семье.

Например, вместо единых 6% ставка для семьи с одним ребенком может составить 12%. Если рождается второй, то она снизится до 6%, а на третьего — до 4%, пишет РГ.

Запрет на покупку однокомнатных и небольших квартир

Сейчас можно купить квартиру на любой площади, но власти хотят запретить приобретение квартир площадью менее 28-35 кв. м.

Это связано с тем, что многие льготы используются не для проживания, а для инвестиций и сдачи жилья в аренду.

Обязательная регистрация

Планируется сделать обязательным факт проживания в купленном по семейной ипотеке жилье.

Расширенные программы для семей с детьми до 18 лет

Есть идея допустить к семейной ипотеке семьи с детьми от 6 до 18 лет включительно. Это расширит круг получателей и поможет большему количеству семей решить жилищный вопрос.

Снижение первоначального начала