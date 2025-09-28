Вегетарианский Петербург: почему жители города издревле отказывались от мясных блюд

Новости по теме

Ночные звезды Северной столицы: какой разводной мост в Петербурге положил начало зрелищной традиции

Перейти

Полуденный выстрел: как появилась традиция и зачем нужна пушка в Петербурге сегодня

Перейти

«Чтобы год не увидел, как мы улыбаемся заранее»: самые странные семейные традиции Петербурга

Перейти

Петербург без глянца: как живет Апрашка — заброшенный уголок Петербурга с большой историей

Перейти

В корейских магазинах сушеной рыбы даже больше, чем в Астрахани: традиции, экономика и немного истории

Перейти