Вегетарианский Петербург: почему жители города издревле отказывались от мясных блюд

Опубликовано: 28 сентября 2025 17:30
Фото: Городовой.ру

Даже сейчас это проглядывается в кулинарных предпочтениях горожан.

Петербург нередко называют культурной столицей, но гастрономические привычки горожан куда ближе к деревенским традициям, чем к изысканным столичным застольям. И это не случайность, а историческая закономерность.

Финно-угорское наследие в окрестностях будущего Петербурга задолго до прихода Петра I определило характер местной кухни. Здесь держали коров и коз, кормили молоком, творогом, сметаной и сыром.

Когда город стал расти, именно финские поставщики снабжали его отличным молочным товаром, а знаменитое «чухонское масло» вошло в повседневный рацион. В результате петербуржцы привыкли потреблять молочные продукты куда охотнее, чем мясо.

Эта традиция закрепилась настолько прочно, что и сегодня Северная столица опережает средние российские показатели почти на 80 килограммов молока на человека в год. Петербуржцы куда чаще выбирают ряженку, сырники или сметану, чем котлету или бифштекс, отмечает АиФ.

Не меньшую роль сыграла и география. Петербург стоит на Неве и Ладожском озере, но не стал настоящим морским городом. Архитектура повернута к реке, а не к Финскому заливу.

Любительское мореходство и яхты так и не стали привычной частью городской жизни, зато рыба — от корюшки до ладожского сига — заняла особое место на столе.

Так в Петербурге сложился уникальный гастрономический баланс: мясо всегда отходило на второй план. Здесь ели молочные продукты, уважали рыбу и умели превращать нехитрые ингредиенты в блюда с характером.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
