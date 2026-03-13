Клещи атакуют: какой способ защиты для питомца выбрать - ошейник, капли или таблетки?

Среди владельцев собак постоянно идут споры, какое средство от клещей считать самым лучшим. Одни хвалят капли, другие доверяют только таблеткам, третьи носят на собаках ошейники круглый год.

На самом деле универсальной защиты здесь не существует, потому что у каждого варианта есть свои сильные и слабые стороны, передает канал "Новый очаг".

Ветеринары сходятся во мнении, что по-настоящему надежную защиту дает только разумная комбинация нескольких средств с разным принципом действия.

Как работают вещества

Чтобы понимать, что именно вы покупаете, достаточно запомнить два слова. Репелленты - это вещества, которые просто отпугивают клещей и прочих насекомых.

Акарициды работают жестче. Они убивают паразитов при прямом контакте.

фото legion-media

Капли на холку

Капли на холку остаются одним из самых популярных вариантов. Действуют они от двух до четырех недель, но полная защита наступает не сразу, а примерно через трое суток после обработки.

Собак с густой и длинной шерстью капли защищают плохо, а если в составе только отпугивающие компоненты, на ярком солнце их действие снижается. После купания концентрация вещества временно падает, хотя потом частично восстанавливается вместе с кожным салом.

Спрей от клещей

Спреи часто используют как дополнительное или основное средство защиты. Правильно нанесенный спрей работает от недели и дольше, а ждать высыхания нужно всего около часа, после чего собака может гулять и даже купаться.

Спрей идеальный вариант для обработки длинношерстных пород, а также щенков, пожилых или ослабленных животных.

Нужно строго соблюдать инструкцию, иначе защиты не будет, а обработка крупной собаки обходится довольно дорого. Кошек опрыскивать сложнее, потому что они пугаются и активно вылизываются.

фото legion-media

Таблетки от клещей

Таблетки - это современное и очень удобное решение. В зависимости от производителя они защищают питомца в течение одного или трех месяцев. Достаточно дать собаке таблетку, и можно забыть о проблеме на весь срок.

Однако таблетки подходят не всем: их нельзя давать кошкам и животным, чье молоко или мясо употребляют в пищу.

Особенно полезны таблетки будут для охотничьих и очень активных собак, а также для длинношерстных питомцев, если дополнительно использовать спрей или капли.

Противоклещевой ошейник

Ошейники привлекают владельцев своей долговечностью: одно изделие может работать от пяти до девяти месяцев. Однако эффективность ошейников редко превышает 70 %. Поэтому как единственное средство защиты их лучше не рассматривать.

Они плохо подходят собакам, которых часто купают, и почти бесполезны на длинношерстных породах. У некоторых животных бывает аллергия на материал.

О главном

Ни одно средство само по себе не дает стопроцентной гарантии. Самый разумный подход - комбинировать препараты с разными механизмами действия.

Например, таблетки хорошо работают в паре с ошейником, а капли можно дополнить спреем. И конечно, даже самая надежная химия не отменяет старого доброго правила: после каждой прогулки внимательно осматривайте собаку, чтобы вовремя заметить непрошеного гостя.

