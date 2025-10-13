Когда фонтан бил на 8 саженей: чем запомнилось 13 октября в истории Петербурга

День 13 октября в истории Петербурга — это калейдоскоп событий, от зарождения книгоиздания и промышленных предприятий до появления знаковых архитектурных объектов и образовательных учреждений.
1853: рождение книжной империи Маврикия Вольфа
13 октября 1853 года на Суконной (Невской) линии Гостиного двора открылась «Универсальная книжная торговля» Маврикия Осиповича Вольфа.
Магазин быстро завоевал популярность, и вскоре Вольф начал издавать книги, а затем основал собственную типографию.
К 1870-м годам его книжное дело стало крупнейшим в России, выпустив около 5 000 названий, включая впервые иллюстрированные издания большого формата и серию «Живописная Россия».
«Книжное дело М. О. Вольфа стало крупнейшим в России», — подчеркивается в описании.
1879: фонтан, бьющий на 8 саженей
13 октября 1879 года ознаменовалось двумя знаковыми открытиями. Сначала в Александровском саду был торжественно пущен самый крупный на тот момент фонтан в городе, построенный по проекту архитектора А. Р. Гешвенда.
«Центральная струя фонтана бьет на высоту до 8 саженей», — отмечается в документах.
1930: рождение «Бонча»
13 октября 1930 года Постановлением Совнаркома СССР был образован Ленинградский институт инженеров связи.
Это учебное заведение, известное в народе как «Бонч», ныне является Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций.
2016: памятный знак Маннергейму демонтирован
13 октября 2016 года было снято спорное решение — с фасада здания Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева демонтировали памятный знак Маннергейму.
Эти даты, каждая по-своему, вписаны в летопись Петербурга, демонстрируя его многогранное развитие – от культурного и научного центра до промышленного гиганта и места, где рождались важные для города и страны события.