Когда фонтан бил на 8 саженей: чем запомнилось 13 октября в истории Петербурга
Когда фонтан бил на 8 саженей: чем запомнилось 13 октября в истории Петербурга

Опубликовано: 13 октября 2025 08:00
Бонч, фонтан и Вольф
Городовой ру

День, который оставил яркий след в истории города.

День 13 октября в истории Петербурга — это калейдоскоп событий, от зарождения книгоиздания и промышленных предприятий до появления знаковых архитектурных объектов и образовательных учреждений.

1853: рождение книжной империи Маврикия Вольфа

13 октября 1853 года на Суконной (Невской) линии Гостиного двора открылась «Универсальная книжная торговля» Маврикия Осиповича Вольфа.

Магазин быстро завоевал популярность, и вскоре Вольф начал издавать книги, а затем основал собственную типографию.

К 1870-м годам его книжное дело стало крупнейшим в России, выпустив около 5 000 названий, включая впервые иллюстрированные издания большого формата и серию «Живописная Россия».

«Книжное дело М. О. Вольфа стало крупнейшим в России», — подчеркивается в описании.

1879: фонтан, бьющий на 8 саженей

13 октября 1879 года ознаменовалось двумя знаковыми открытиями. Сначала в Александровском саду был торжественно пущен самый крупный на тот момент фонтан в городе, построенный по проекту архитектора А. Р. Гешвенда.

«Центральная струя фонтана бьет на высоту до 8 саженей», — отмечается в документах.

1930: рождение «Бонча»

13 октября 1930 года Постановлением Совнаркома СССР был образован Ленинградский институт инженеров связи.

Это учебное заведение, известное в народе как «Бонч», ныне является Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций.

2016: памятный знак Маннергейму демонтирован

13 октября 2016 года было снято спорное решение — с фасада здания Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева демонтировали памятный знак Маннергейму.

Эти даты, каждая по-своему, вписаны в летопись Петербурга, демонстрируя его многогранное развитие – от культурного и научного центра до промышленного гиганта и места, где рождались важные для города и страны события.

Автор:
Ксения Пронина
Город
