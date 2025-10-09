Запрет пыток, первая ж/д и «Опыт»: что произошло 9 октября в истории Петербурга

День, сплетенный из великих людей и открытий.

Девятое октября — дата, которая в истории Петербурга отмечена событиями, оставившими неизгладимый след.

От момента, когда город впервые был назван столицей, до трагических судеб декабристов, от просветительских визитов до зачатков железных дорог и рождения великих личностей.

1704: Петербург — новая столица империи

9 октября 1704 года ознаменовалось знаковым событием: Петр I впервые назвал Петербург столицей.

В письме к А. Д. Меншикову император сообщил о своем намерении «быть в столицу Петербурх».

Это решение было продиктовано не только личным отношением Петра I к Москве, но и стремлением создать «морскую, а не сухопутную столицу».

Как писал Пушкин:

«Петр не любил Москвы, где на каждом шагу встречал воспоминания мятежей и казней, закоренелую старину и упрямое сопротивление суеверия и предрассудков».

1773: Визит Дени Дидро — просвещение в столице

В 1773 году в Санкт-Петербург прибыл французский просветитель Дени Дидро.

Он гостил у русской императрицы Екатерины II в течение полугода, привнося в атмосферу столицы идеи Просвещения.

1801: Запрет пыток — шаг к гуманности

9 октября 1801 года Александр I издал указ, запрещающий пытки в России.

Хотя этот указ часто нарушался, а свод законов 1832 года объявил пытки уголовным преступлением, до судебной реформы 1864 года соблазн прибегнуть к ним у следователей сохранялся.

1836: Первая железная дорога — начало новой эры

9 октября 1836 года состоялась первая поездка по рельсовой дороге Царское Село — Павловск. Газета «Северная пчела» описывала это событие с восторгом:

«Скорость, разумеется, не могла превосходить быстроты обыкновенного лошадиного бега, но достойно внимания, что две лошади везли во всю скачь по шестидесяти человек в экипажах, имеющих весу с лишним двести пуд! Движение ровное, приятное… Удовольствие и одобрение были всеобщие».

Торжественное открытие первой в России железной дороги состоялось 11 ноября 1837 года, положив начало строительству обширной сети железных дорог.

1861: «Опыт» — первый бронированный корабль

9 октября 1861 года на заводе Карра и Макферсона был спущен на воду «Опыт» — первый в России военный корабль с броневой защитой.

Год спустя он пополнил состав гвардейского флотского экипажа.

1874: Рождение Николая Рериха — путь к славе и поиску

9 октября 1874 года в Петербурге родился Николай Константинович Рерих — художник, философ, путешественник, писатель, археолог.

Его фамилия, означающая «богатый славой», словно предопределила его путь.

Семейное предание связывает род Рерихов с викингами, а одного из предков — с руководством рыцарским орденом Тамплиеров.

1883: Похороны Тургенева — прощание с великим писателем

9 октября (27 сентября по старому стилю) 1883 года Петербург простился с Иваном Сергеевичем Тургеневым.

Гроб с телом писателя, прибывший из Парижа, был доставлен с Варшавского вокзала на Волковское кладбище.

Многолюдная процессия, сопровождавшая скорбный груз, стала свидетельством всенародной любви и уважения к писателю.