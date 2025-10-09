Городовой / Город / Гоголевская в метро: почему Петербург отверг имя великого писателя
Гоголевская в метро: почему Петербург отверг имя великого писателя

Опубликовано: 9 октября 2025 10:00
Гоголь и метро
Гоголевская в метро: почему Петербург отверг имя великого писателя
globallookpress/ Eugenii Belikov

Топонимическая комиссия не одобрила автора «Мертвых душ».

Имя Николая Гоголя не раз предлагалось для одной из станций петербургского метрополитена.

Однако, несмотря на энтузиазм горожан и даже поддержку культурных деятелей, эти инициативы пока не увенчались успехом.

«Звенигородская»: Семеновский полк и отказ в переименовании

В 2009 году, в год 200-летия со дня рождения великого писателя, петербуржцы обратились в топонимическую комиссию с просьбой переименовать новую станцию «Звенигородская» в «Гоголевскую».

Однако вскоре последовал отказ. Причина крылась в тематическом оформлении станции.

Тематика «Звенигородской» посвящена Семеновскому полку. Основным местом его дислокации была Семеновская слобода, находившаяся между Звенигородской и Загородной улицами.

«Адмиралтейская»: близость к писателю

Подобная история произошла и со строящейся станцией «Адмиралтейская». Поклонники Гоголя считали, что ее расположение идеально подходит для увековечивания имени писателя.

Гоголь жил неподалеку, а Малая Морская улица, к которой выходит вестибюль станции, в течение долгих лет носила имя писателя.

В 2009 году руководитель комитета по культуре Антон Губанков выражал поддержку идее:

«И если мы ведем речь об «Адмиралтейской», то эта станция находится рядом с Невским проспектом, с местом, воспетым Гоголем. Нам кажется, что это очень интересная и правильная идея. Мне кажется, что и название «Гоголевская» звучит очень хорошо».

Однако, и в этом случае, главным препятствием стало оформление станции. Тематика «Адмиралтейской» посвящена морскому могуществу России.

«Витражи, мозаичные панно, медальоны с барельефами — все говорит посетителю о торжестве русского флота», — подчеркнули в топонимической комиссии.

Именно такое тематическое единство, неразрывно связанное с названием, не позволило реализовать идею переименования.

Автор:
Ксения Пронина
Город
