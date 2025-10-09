Летающие корабли Ленинграда: кто на самом деле изобрел катер на воздушной подушке

Как советская авиация создала «летающие суда» и потеряла своего героя.

Пассажиры катеров, курсировавших по Финскому заливу в конце 1930‑х годов, с удивлением смотрели на необычные суда — широкие, плоские и стремительные, они не только скользили по воде, но и легко передвигались по суше.

Никто из прохожих тогда не мог догадаться, что это творения профессора Владимира Израилевича Левкова — одного из пионеров катеров на воздушной подушке.

От теории к практике: Путь к «воздушной подушке»

Выпускник Донского политехнического института, Левков прошел все ступени от ассистента до профессора аэродинамики. В 1925 году он представил статью «Вихревая теория ротора», где утверждал:

«Динамический полет в настоящее время является наиболее распространенным и, можно сказать, технически наиболее разработанным... Здесь существует относительно широкая возможность комбинирования принципов и конструкций и, следовательно, создания новых видов полета».

Историк Г. Т. Черненко отмечал, что Левков черпал идею для воздушной подушки в трудах К. Э. Циолковского, особенно в работе «Сопротивление воздуха и скоростной поезд».

Л-1: Первый шаг к летающим судам

Первая модель катера на воздушной подушке появилась у Левкова в 1927 году — она напоминала перевернутый таз.

Испытания катера Л-1 в 1935 году на Плещеевом озере подтвердили работоспособность идеи: этот деревянный катамаран с тремя винтомоторными установками мог развивать скорость до 60 узлов и держаться как на воде, так и на суше.

Управление осуществлялось с помощью жалюзи, которые направляли поток воздуха, позволяя судну взлетать и двигаться вперед.

Л-5: Усовершенствованный аппарат для финских вод

Следующий прорыв произошел с катером Л-5 в 1937 году, построенным на московском авиазаводе № 84.

Испытания на Финском заливе под руководством капитана-лейтенанта Никитина выявили скорость в 70 узлов (около 130 км/ч) и отличную маневренность даже на суше.

Как пишут "Санкт-Петербургские ведомости", в декабре 1938 года нарком ВМФ М. П. Фриновский докладывал Молотову:

«Результаты испытаний показали, что тактико-технические качества катера, построенного по проекту профессора Левкова, значительно превышают качества торпедных катеров, находящихся на вооружении».

Планировалось производство нескольких опытных серий, однако реализация застопорилась. Главная причина — консерватизм и непонимание флота, которому были непонятны перспективы «летающих судов».

В 1952 году ЦКБ-1 закрыли, а Левков ушел из проекта и продолжил преподавать в Московском технологическом институте пищевой промышленности. Его заслуги оставались засекреченными.

К тому же, в это время в Англии К. Коккерил патентовал устройство воздушной подушки и получил мировое признание, что в итоге затмило имя настоящего первооткрывателя — Владимира Левкова.

История профессора Левкова — пример научной гениальности, не ставшей достоянием общественности из-за бюрократических и политических обстоятельств.