Сосиски под запретом: ВОЗ призывает отказаться от популярных продуктов, а петербуржцы против

Опубликовано: 9 октября 2025 11:30
сосиски
Здоровое питание или абсурд?

После призывов запретить майонез, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) теперь нацелились на другие популярные продукты.

Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин призвал ограничить потребление и распространение переработанного мяса, включая сосиски и колбасы, а также газированных напитков.

«Яд» для здоровья: Диабет, болезни сердца и рак

По словам специалиста, эти продукты повышают риск возникновения сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца и рака толстой и прямой кишки.

«Есть недавнее исследование, результаты которого гласят, что 50 граммов переработанного мяса (та же сосиска, например) повышают риск диабета на 30%, рака прямой и толстой кишки — на 26%», — отметил Демин.

Как пишет "Абзац", один стакан газировки, по его данным, увеличивает риск диабета на 20% и ишемической болезни сердца — на 7%.

«Сосиски не трогать!»: Реакция горожан

Предложения экспертов вызвали бурную реакцию среди петербуржцев.

«Сосиски не трогать!» — категорично заявляют горожане.

«Сколько лет ели и пили и ничего», — удивляются одни.

Другие выражают опасения:

«И чем питаться, и так последние копейки на снятие хаты откладывать, а тут еще такое».

Возникают и более радикальные мнения:

«Дышать запретить осталось».

«Надо беречь здоровье, но не до абсурда!».

Альтернативные меры: Маркировка и налоги

В качестве альтернативных мер, помимо прямого запрета, эксперт предлагает «размещение особой маркировки на пачках и повышение налога на товары».

Это, по его мнению, неизбежно приведет к росту цен и «побудит население массово переходить на здоровое питание».

Автор:
Ксения Пронина
Город
