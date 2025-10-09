Сосиски под запретом: ВОЗ призывает отказаться от популярных продуктов, а петербуржцы против

После призывов запретить майонез, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) теперь нацелились на другие популярные продукты.
Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин призвал ограничить потребление и распространение переработанного мяса, включая сосиски и колбасы, а также газированных напитков.
«Яд» для здоровья: Диабет, болезни сердца и рак
По словам специалиста, эти продукты повышают риск возникновения сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца и рака толстой и прямой кишки.
«Есть недавнее исследование, результаты которого гласят, что 50 граммов переработанного мяса (та же сосиска, например) повышают риск диабета на 30%, рака прямой и толстой кишки — на 26%», — отметил Демин.
Как пишет "Абзац", один стакан газировки, по его данным, увеличивает риск диабета на 20% и ишемической болезни сердца — на 7%.
«Сосиски не трогать!»: Реакция горожан
Предложения экспертов вызвали бурную реакцию среди петербуржцев.
«Сосиски не трогать!» — категорично заявляют горожане.
«Сколько лет ели и пили и ничего», — удивляются одни.
Другие выражают опасения:
«И чем питаться, и так последние копейки на снятие хаты откладывать, а тут еще такое».
Возникают и более радикальные мнения:
«Дышать запретить осталось».
«Надо беречь здоровье, но не до абсурда!».
Альтернативные меры: Маркировка и налоги
В качестве альтернативных мер, помимо прямого запрета, эксперт предлагает «размещение особой маркировки на пачках и повышение налога на товары».
Это, по его мнению, неизбежно приведет к росту цен и «побудит население массово переходить на здоровое питание».