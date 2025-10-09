25 подземных тайн: почему петербуржцам стоит опасаться «невидимых» зон

Санкт-Петербург, город с неповторимой атмосферой, расположился на стыке геологических образований, что породило не только уникальный ландшафт, но и, по некоторым данным, около 25 геоактивных зон под его поверхностью.
Эти «невидимые» участки, как предполагается, могут влиять на самочувствие горожан.
«Около 25 таких зон» под городом
По словам Е. К. Мельникова, заслуженного геолога России и кандидата по геоактивным зонам, под Петербургом проходит значительное количество таких участков.
«Под нашим городом есть около 25 таких зон», — утверждает он.
Хотя научные исследования, подтверждающие прямое влияние этих зон на здоровье человека, отсутствуют, есть ненаучные данные о возможных проблемах со сном: «долгое засыпание, плохой тревожный сон и тому подобное».
География «влияния»
Главные гео-стыки приходятся на Красносельский район, Купчино, Гражданку, Озерки, Сенную, Васильевский остров и районы вдоль Невы.
Геоактивные зоны также обнаружены и в Ленинградской области, в таких местах, как Оредеж, Сосново и Чудово.
«Петербургское настроение» и геоактивность
Некоторые считают, что именно наличие геоактивных участков может объяснять знаменитое «петербургское настроение» — загадочность, временами депрессивность, но и одновременно — творческий потенциал города.
Однако, точное определение таких зон требует помощи специалистов.