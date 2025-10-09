Плохая новость для модниц: почему современные «кокошники» — это совсем не то, что носили предки

В России началась мода на кокошники. Ранее об этом писал «Городовой».

Этнограф Изабелла Шангина, главный научный сотрудник Российского этнографического музея, проливает свет на истинное значение этого головного убора и развеивает заблуждения современных модниц.

Кокошник: Праздничный убор замужней женщины

«Кокошник — праздничный головной убор русских замужних женщин, девушки кокошники не носили», — заявляет Шангина.

Этот убор, известный с XV-XVI веков, был распространен в северных и центральных областях России, а в XIX веке его носили в основном крестьянки и женщины из небольших городов.

«Кокошник представляет собой головной убор на твердом каркасе, который надевали на голову так, чтобы он полностью закрывал волосы, так как замужняя женщина не имела права показывать их людям», — поясняет ученый.

Это было связано с поверьем, что «женщина с непокрытой головой могла принести несчастье дому и хозяйству».

«Повойник» — будничный вариант

В отличие от праздничного кокошника, русские женщины не всегда ходили в нем.

«Кокошник снимали с головы, когда ложились спать, заменяя его повойником — вроде современного детского чепчика», — делится доктор исторических наук с "Фонтанкой".

В будние дни кокошник заменяли облегченные варианты или повойник с платком.

Загадка этимологии: «Курица» и кокошник

Интересен и спорный вопрос этимологии слова «кокошник».

«Почему название этого головного убора ассоциируется у людей с кокошью, то есть с курицей, точно неизвестно», — признает этнограф.

Вероятно, эта ассоциация возникла «исходя из формы некоторого вида кокошников, имеющих сверху возвышение, несколько похожее на гребень».

По словам ученой, современные модницы, и даже некоторые общественные деятели, ошибочно называют кокошником головной убор, который на самом деле является венцом.

«То, что у нас по телевидению и в интернете называют кокошником, — это венец», — констатирует Изабелла Шангина.

Таким образом, модный тренд на кокошники, возможно, имеет мало общего с истинным значением и историей этого традиционного русского головного убора.