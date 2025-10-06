Городовой / Город / Ленинградская область — эпицентр тренда: девушки массово скупают старинные головные уборы
Опубликовано: 6 октября 2025 19:30
globallookpress/ Komsomolskaya Pravda

Русский кокошник вновь завоевал сердца россиян, а лидерство в этом тренде принадлежит Ленобласти. Спрос на него на маркетплейсах вырос более чем в три раза.

Как пишет пресс-служба администрации региона, история возрождения кокошника началась в 2015 году.

Молодая предпринимательница из Всеволожска, Татьяна Кранчева, основала бренд «Патриотка», поставив амбициозную цель:

«У каждой девушки будет кокошник».

К национальному тренду

Петербург и Ленобласть являются лидерами по покупке кокошников, обеспечивая около 19% всех продаж в России.

Покупатели отдают предпочтение красным моделям, спрос на которые увеличился в 2,5 раза.

Ассортимент варьируется от доступных городских вариантов от 700 рублей до эксклюзивных изделий ручной работы от 40 тысяч.

В ленинградских кокошниках все чаще появляются и известные российские артистки, певицы и политики.

Автор:
Ксения Пронина
Город
