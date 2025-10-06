Ленинградская область — эпицентр тренда: девушки массово скупают старинные головные уборы

Как пишет пресс-служба администрации региона, история возрождения кокошника началась в 2015 году.
Молодая предпринимательница из Всеволожска, Татьяна Кранчева, основала бренд «Патриотка», поставив амбициозную цель:
«У каждой девушки будет кокошник».
К национальному тренду
Петербург и Ленобласть являются лидерами по покупке кокошников, обеспечивая около 19% всех продаж в России.
Покупатели отдают предпочтение красным моделям, спрос на которые увеличился в 2,5 раза.
Ассортимент варьируется от доступных городских вариантов от 700 рублей до эксклюзивных изделий ручной работы от 40 тысяч.
В ленинградских кокошниках все чаще появляются и известные российские артистки, певицы и политики.