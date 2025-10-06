Как фамилия купца Поцелуева превратилась в самую трогательную легенду Петербурга

Поцелуев мост на Мойке — одно из самых романтичных мест Петербурга. Он давно стал частью городской мифологии и даже прозвучал в песне 1950-х годов "Ленинградские мосты" в исполнении Леонида Утёсова.

Здесь целуются молодожёны, встречаются влюблённые, а примета гласит: если поцеловаться на этом мосту, то отношения будут долгими и счастливыми.

Фамилия вместо поцелуя

Но само название моста родилось не из поэтической традиции. В XVIII веке на углу Никольской улицы стоял питейный дом купца Никифора Поцелуева. Его фамилия и дала имя переправе.

Легенды и приметы

Со временем сухой факт оброс легендами. Говорили, что здесь прощались моряки с возлюбленными перед долгим плаванием; что заключённые, которых вели в близлежащую тюрьму, прощались с родными именно на этом месте. А позже появился обычай — целоваться, переходя мост, чтобы никогда не расставаться.

От прозвища к символу

Так фамилия купца превратилась в романтический символ. И сегодня Поцелуев мост — это не просто переправа через Мойку, а одно из самых узнаваемых и трогательных мест города.