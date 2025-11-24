Снегопад выгнал петербургских дворников к метро: чистят у самых входов

В Петербурге полным ходом идут работы по очистке снега у пешеходных дорожек, дворовых проездов, входов в подъезды, у контейнерных площадок, рядом со станциями метро и на стоянках.

Такие меры стали необходимостью из-за сильных осадков и перепадов температуры, наблюдавшихся в городе в последние дни. На уборку и обработку территорий средствами против гололёда выделили время до 28 ноября, сообщает пресс-служба ГАТИ.

Администрации районов и комитет по транспорту получили конкретные задачи по обеспечению безопасности на улицах.

За контролем качества работ будет следить Государственная административно-техническая инспекция. Специальная система учета позволяет отслеживать фотоотчеты уборщиков — их проверят инспекторы.

Всего под контролем этой системы находятся участки в более чем 1,9 тысячи кварталов, 64 станции метро и свыше 30 крупных перехватывающих парковок.

Это реализуется через загрузку фотографий до и после уборки.

В начале ноября инспекторы уже проверяли, как проводится уборка дворов и детских площадок в Парголово. Тогда были выявлены нарушения, но местная администрация заверила в готовности к зимнему сезону. Контроль за качеством работ продолжится и в дальнейшем.