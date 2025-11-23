Городовой / Город / Сеть пропадёт: россиян предупредили о возможных временных отключениях мобильного интернета
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путеводители молчат, но мы расскажем: в этом укромном месте Карелии поют камни Город
Почему евреями становятся только по матери: объясняем причины Общество
Тайная часть подземелий Казанского собора: сюда пускают только голодных и готовых платить Общество
Вы думали, что знаете Петербург? Этот двор на Мойке хранит тайну, которая поразит ваше воображение Город
Т-34 на въезде, Европа на горизонте: как живут в самом закрытом городе Ленобласти Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт

Сеть пропадёт: россиян предупредили о возможных временных отключениях мобильного интернета

Опубликовано: 23 ноября 2025 20:57
Сеть пропадёт: россиян предупредили о возможных временных отключениях мобильного интернета
Сеть пропадёт: россиян предупредили о возможных временных отключениях мобильного интернета
Городовой ру

Причиной такого решения стало требование дополнительных мер безопасности.

Жителей России предупредили о возможности временного отключения мобильного доступа к сети. Абоненты МТС, Т2 и других операторов могут столкнуться с перебоями в работе интернета.

Причиной таких мер названа необходимость обеспечения безопасности, сообщают «РИА Новости».

В компании МТС уточнили, что пользователи смогут продолжать пользоваться рядом привычных цифровых платформ даже в случае отключения интернета.

В частности, останутся доступны такие сервисы, как «Одноклассники», VK, Mail.ru, Max, а также крупнейшие маркетплейсы Wildberries и Ozon.

Кроме этого, можно будет заходить на ресурсы «Яндекса», Rutube, проводить оплату через систему «Мир» и воспользоваться личными кабинетами операторов связи.

Ранее было сообщено о решении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации расширить перечень сайтов, к которым россияне смогут получить доступ даже при ограничениях мобильного интернета, введённых по требованиям безопасности.

Такой «белый список» был увеличен для сохранения работы наиболее востребованных ресурсов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью