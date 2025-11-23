Сеть пропадёт: россиян предупредили о возможных временных отключениях мобильного интернета

Жителей России предупредили о возможности временного отключения мобильного доступа к сети. Абоненты МТС, Т2 и других операторов могут столкнуться с перебоями в работе интернета.
Причиной таких мер названа необходимость обеспечения безопасности, сообщают «РИА Новости».
В компании МТС уточнили, что пользователи смогут продолжать пользоваться рядом привычных цифровых платформ даже в случае отключения интернета.
В частности, останутся доступны такие сервисы, как «Одноклассники», VK, Mail.ru, Max, а также крупнейшие маркетплейсы Wildberries и Ozon.
Кроме этого, можно будет заходить на ресурсы «Яндекса», Rutube, проводить оплату через систему «Мир» и воспользоваться личными кабинетами операторов связи.
Ранее было сообщено о решении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации расширить перечень сайтов, к которым россияне смогут получить доступ даже при ограничениях мобильного интернета, введённых по требованиям безопасности.
Такой «белый список» был увеличен для сохранения работы наиболее востребованных ресурсов.