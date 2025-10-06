Поезда под управлением детей: уникальная магистраль Петербурга

Здесь школьники учатся профессиям, управляют станциями и даже ведут поезда.

Малая Октябрьская детская железная дорога открылась в Ленинграде в 1948 году. В отличие от аттракционов, это настоящая магистраль, только уменьшенного масштаба.

С самого начала её миссия — готовить будущих железнодорожников, давать подросткам первые навыки и показывать романтику профессии.

Два участка

Сегодня у дороги два полигона. "Северный участок" проходит в Приморском районе: всего 2,1 километра и две станции — "Озерная"и "Юный". Здесь ходит фирменный поезд "Пионер" с вагонами, оборудованными даже для маломобильных пассажиров.

В 2011 году открылся "Южный участок" в городе Пушкин. В память о первой российской железной дороге он получил название "Малая Царскосельская".

Традиции и память

Железная дорога хранит историю: в 2018 году на станции Царскосельская открылся музей. Здесь собраны экспонаты, рассказывающие о развитии транспорта и судьбах тех, кто посвятил жизнь этой профессии.

Магия детской дороги

Малая Октябрьская детская железная дорога — уникальное место, где серьёзное обучение соединяется с мечтой детства. Для одних это шаг в профессию, для других — яркое приключение.

Но каждый, кто садился здесь за пульт управления поездом, навсегда запоминает, каково это — вести состав по собственной железной дороге.