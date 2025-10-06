Городовой / Город / «Я — поэт, приехал из деревни, прошу меня принять»: почему Есенин в первый день в Петербурге умолял Блока о встрече
«Я — поэт, приехал из деревни, прошу меня принять»: почему Есенин в первый день в Петербурге умолял Блока о встрече

Опубликовано: 6 октября 2025 20:30
Сергей Есенин, Александр Блок
legion-media/ globallookpress/ Viktor Gritsuk; NWChiphotos

Как поэта встретил город?

22 марта 1915 года — знаковая дата. Именно в этот день 19-летний Сергей Есенин впервые ступил на петроградскую землю.

Цель его визита была благородной и амбициозной — встретиться с Александром Блоком, поэтом, которого он боготворил.

Молодой провинциал наивно полагал, что адрес кумира будет на виду, но реальность большого города оказалась сложнее.

Как пишет "Литературный Ежедневник", долгие расспросы прохожих привели его в книжную лавку, где, наконец, удалось получить нужные сведения.

Первая неудача и упорство

Первая попытка встречи обернулась разочарованием — Блока не оказалось дома. Есенин оставил записку, в которой с искренним трепетом просил о разговоре, называя дело «очень важным».

Его стремление не угасло. Даже после того, как он не застал Блока и в редакции журнала «Огонек», юный поэт не сдался. Там появилась еще одна записка, полная надежды:

«Я — поэт, приехал из деревни, прошу меня принять».

Судьбоносная встреча

Лишь при повторном визите на Офицерскую улицу, судьба наконец улыбнулась Сергею Есенину. Дверь открыл сам Александр Блок.

Эта встреча оставила неизгладимый след в душе молодого поэта. Есенин позднее вспоминал:

«Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что первый раз видел живого поэта. Был он для меня словно икона».

Вердикт мастера

В ответ на свое поэтическое творчество, переданное Блоку, Есенин получил лаконичный, но значимый отзыв. Александр Александрович оставил пометку на стихах:

«…стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык».

Эти слова стали для юного поэта настоящим подтверждением его таланта. Встреча с Блоком дала старт известности Есенина как рязанского самородка и открыла ему путь в большую русскую литературу.

Последний адрес

Но история Сергея Есенина в Петрограде имеет и трагическую главу. Последним пристанищем поэта в этом городе стала гостиница «Англетер» на Малой Морской, 24.

Именно здесь, 28 декабря 1925 года, оборвалась жизнь великого русского поэта.

Обстоятельства, связанные с его последними днями, до сих пор окутаны тайной.

Автор:
Ксения Пронина
Город
