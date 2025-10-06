Как Волан-де-Морт и Гендальф заглянули в петербургское кино

Этот зал на Невском проспекте видел больше, чем просто премьеры фильмов.

Звучит как фантазия: Волан-де-Морт и Гэндальф вместе ходили в кино на Невском? На самом деле всё именно так — только в роли зрителей.

Райф Файнс, Иэн Маккеллен, Лив Тайлер, Катрин Денев, Алан Паркер и многие другие мировые знаменитости бывали в петербургской "Авроре" — одном из старейших кинотеатров города.

От «Пикадилли» до «Авроры»

История началась в 1913 году, когда во дворе дома № 60 на Невском открыли роскошный кинематограф "Пикадилли". С лепным декором, огромным экраном и залом на 700 мест — это было одно из самых передовых кино-пространств своего времени.

На старте здесь играл на рояле в качестве тапёра молодой Дмитрий Шостакович, а среди зрителей бывал юный Владимир Набоков.

Новый век и новое имя

В 1930-е годы кинотеатр переименовали в честь крейсера "Аврора". Его интерьер обновили: появилось большое фойе и концертный зал с античными статуями.

Во время блокады Ленинграда "Аврора" не закрылась — даже под обстрелами здесь продолжали крутить фильмы, становясь островком нормальной жизни для горожан.

Возвращение к славе

После реставрации к 85-летию в 1998 году кинотеатр вновь стал жемчужиной центра города. Вернули исторический облик, установили современную технику Dolby Digital и огромный экран, на фасаде снова появилась Венера Медицейская.

Сегодня в "Авроре" два зала — большой и малый, здесь проходят премьеры, показы редкого кино и фестивали.