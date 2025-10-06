Ленобласть под натиском: хрюкающие налетчики захватывают дома

Эти животные, перемещаясь стадами, гуляют по дорогам и дворам, пугая прохожих и нанося ущерб имуществу.

Последнее время жители Ленинградской области и пригородных районов Санкт-Петербурга сталкиваются с необычными и весьма наглыми соседями.

Незваные гости — дикие кабаны — стали все чаще появляться в Зеленогорске, Сестрорецке и Всеволожском районе.

Как у себя дома

«В лесу вчера были, все кабанами перерыто», — делятся наблюдениями местные жители.

Как пишет Mash на Мойке, кабаны не стесняются, фыркают, ломают заборы и, по словам очевидцев, будто бы «решают вопросики».

В Стеклянном Ручье была замечена целая кабанья семья, а в Сестрорецке звери устроили прогулку, оказавшись почти у самых жилых домов.

Брачный период — причина агрессии?

«Смех смехом. На самом деле, очень опасные и сильные звери», — отмечают обеспокоенные петербуржцы.

Объяснение такого поведения кроется в естественных процессах. Сейчас у кабанов активный брачный период, что и провоцирует их повышенную активность и наглость.

«Охотников бы сюда… сезон охоты на кабанов открыт еще до конца февраля», — высказываются в комментариях, намекая на необходимость регулирования численности.

«Ослепительное средневековье»

Наблюдаемая ситуация вызывает неоднозначные реакции. Некоторые воспринимают ее с юмором:

«Когда по дороге на дачу шашлык в подарок».

«В мире животных… лишь бы не в машину шарахнулись».

Другие же видят в этом проявление более глубоких проблем:

«Люди забыли, что мир принадлежит не только им».

«Кусают они конечно редко, но с ног сшибут взрослого человека очень легко».

Звучит и такая фраза: «Ослепительное средневековье началось», подчеркивая ощущение неконтролируемой дикости, вторгшейся в привычную жизнь.