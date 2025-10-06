Ленобласть под натиском: хрюкающие налетчики захватывают дома

Последнее время жители Ленинградской области и пригородных районов Санкт-Петербурга сталкиваются с необычными и весьма наглыми соседями.
Незваные гости — дикие кабаны — стали все чаще появляться в Зеленогорске, Сестрорецке и Всеволожском районе.
Как у себя дома
«В лесу вчера были, все кабанами перерыто», — делятся наблюдениями местные жители.
Как пишет Mash на Мойке, кабаны не стесняются, фыркают, ломают заборы и, по словам очевидцев, будто бы «решают вопросики».
В Стеклянном Ручье была замечена целая кабанья семья, а в Сестрорецке звери устроили прогулку, оказавшись почти у самых жилых домов.
Брачный период — причина агрессии?
«Смех смехом. На самом деле, очень опасные и сильные звери», — отмечают обеспокоенные петербуржцы.
Объяснение такого поведения кроется в естественных процессах. Сейчас у кабанов активный брачный период, что и провоцирует их повышенную активность и наглость.
«Охотников бы сюда… сезон охоты на кабанов открыт еще до конца февраля», — высказываются в комментариях, намекая на необходимость регулирования численности.
«Ослепительное средневековье»
Наблюдаемая ситуация вызывает неоднозначные реакции. Некоторые воспринимают ее с юмором:
«Когда по дороге на дачу шашлык в подарок».
«В мире животных… лишь бы не в машину шарахнулись».
Другие же видят в этом проявление более глубоких проблем:
«Люди забыли, что мир принадлежит не только им».
«Кусают они конечно редко, но с ног сшибут взрослого человека очень легко».
Звучит и такая фраза: «Ослепительное средневековье началось», подчеркивая ощущение неконтролируемой дикости, вторгшейся в привычную жизнь.