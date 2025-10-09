«Натуральный шашлык» и кахетинское вино: где тайно собирались петербургские литераторы

Тайны старинного ресторана на сваях у берега Невки.

На открытках конца XIX — начала XX века — ресторан «Славянка», утопающий в зелени Новой Деревни — тогдашнего столичного пригорода.

Его уютные террасы выходили к Большой Невке, открывая живописный вид на водную гладь и островки. Рядом причаливали пароходы от Летнего сада, а местность славилась своими увеселительными заведениями.

С 1834 года здесь работали «Заведение искусственных минеральных вод», «Аркадия», «Помпей», «Вилла Роде», а с 1877 года — ресторан «Царская Славянка», позже просто «Славянка» — по настоянию властей.

Терраса над Невой: музыка, пиво и немецкие традиции

Уникальность ее заключалась в том, что она была построена на сваях прямо над берегом. Деревянное двухэтажное здание с башенками и флюгерами становилось центром культурной жизни.

Ресторан приобретал славу благодаря румынскому оркестру и музыкально-танцевальным вечерам с участием «хора иностранных артисток», русского хора и оркестров еврейской и военной музыки.

Среди петербуржских поклонников «Славянки» особенно выделялись немцы, для которых здесь подавали «немецкий салат» и разливали пиво в огромные кружки.

Главной же диковинкой был кегельбан — прообраз современного боулинга. Игра заключалась в сбивании девяти кеглей, размещенных ромбом — для того времени редкое развлечение на даче.

Литературные сборы и прозвище «Апаюн»

В конце XIX века ресторан перешел к Сергею Норину, именуемому «Апаюном» — по персонажу из оперетки Карла Миллекера.

Норин стал легендой не только как предприниматель, но и как душа увеселений.

Здесь собирались выдающиеся литераторы — Николай Лесков, поэты Василий Курочкин и Дмитрий Минаев — и артисты Императорских театров.

Забеги в тулупах

Необычной традицией были беговые состязания в тулупах, меховых шапках и валенках, проводившиеся летом жаркими днями.

Судьи — писатели и актеры — наблюдали за забегом с веранды «Славянки». Такое смешение юмора и культурных традиций создавало уникальную атмосферу тех лет.

После смерти Норина ресторан сменил владельца — Дмитрия Полякова, давшего заведению имя «Невский бережок».

Как пишут "Санкт-Петербургские ведомости", успех ушел, и в октябре 1907 года «Петербургский листок» объявил о закрытии.

Вскоре началась стройка нового здания, а в 1908-м «Славянка» возродилась под управлением общества официантов. Там предлагали первоклассное обслуживание, «живую рыбу» и блины.

«Нам сообщают, что на месте ресторана „Царская Славянка“ в Новой Деревне воздвигается новое грандиозное здание, единственное в своем роде по красоте», — писали газеты.

Разорение

К сожалению, после Октябрьской революции «Славянка» превратилась в столовую, а деревянные постройки на Большой Невке были разобраны в годы войны.

Теперь о некогда живом культурном центре напоминает лишь сквер у дома на Приморском проспекте.