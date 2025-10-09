Петербуржцев заставят пустить рабочих в квартиры: иначе штраф до 5 тысяч рублей

Теперь за закрытую дверь придется платить. В Петербурге готовят изменения в закон об административных правонарушениях: горожан, мешающих капремонту, предложили штрафовать. Проект разработала Государственная жилищная инспекция и уже вынесла его на антикоррупционную экспертизу.
«Не пустили в квартиру — получите штраф»
Законопроект дополняет статью 39 КоАП Петербурга, которая раньше касалась только порчи и неправильного использования общего имущества. Теперь туда добавят пункт о воспрепятствовании проведению капремонта.
Если жильцы не пустят подрядчиков к конструкциям или инженерным сетям, им грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 5 до 20 тысяч, для юридических — до 60 тысяч рублей.
Как пояснили в инспекции, такие меры связаны с тем, что именно из-за отказов жителей подрядчики нередко не могут выполнить ремонт вовремя.
«Актуальность проекта обусловлена риском возникновения аварийных ситуаций, связанных с несвоевременным проведением капитального ремонта… В том числе несущих конструкций, лифтов и другого оборудования», — отмечается в пояснительной записке.
244 дома не отремонтированы из-за жильцов
По данным Госжилинспекции, на 1 июля 2025 года по 244 домам с 2019 года так и не удалось провести капремонт. Причина — жильцы, которые не позволили подрядчикам войти в квартиры.
Председатель жилищного комитета Петербурга Денис Удод признает: убеждать собственников приходится буквально «вручную».
По словам чиновника, в случаях отказов город вынужден идти в суд — и почти всегда выигрывает, но из-за судебных процедур сроки капитального ремонта откладываются на месяцы, передает DP.
Что это значит для горожан
Если законопроект примут, Петербург станет первым регионом, где за отказ допустить подрядчиков к ремонту введут штрафы. Власти уверены, что мера дисциплинирует собственников и позволит быстрее завершать капремонты, которые годами стоят на паузе.
Впрочем, среди жителей уже начались споры — многие считают, что такие штрафы нарушают их право распоряжаться личной собственностью. Но в Смольном напоминают: речь идёт не о прихоти, а о безопасности всего дома.