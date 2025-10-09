Петербуржцев заставят пустить рабочих в квартиры: иначе штраф до 5 тысяч рублей

«Не украсит, но и не испортит»: эксперт о спорном проекте павильона метро «Лиговский проспект-2» в Петербурге

Перейти

Два трупа, криминал и «элитное» жилье: как застройщики скрывают криминальную историю районов Петербурга

Перейти

«Вместо этого всего будут строить небоскребы»: почему жители Каменки в Петербурге разочарованы районом

Перейти

«В России никогда не было моды на утонченность»: Лисовец объяснил, почему российские актеры никогда не станут «айдолами»

Перейти

«Я просто лежал на холодной земле, еще и водой ледяной омывался»: как съемки на берегах Невы едва не убили актера

Перейти