Эта парикмахерская пережила блокаду, но не справилась с экономическим кризисом в начале 2000-х

На Невском проспекте, 54/3, в самом сердце блокадного Ленинграда, существовал островок, где даже в самые страшные дни войны царили надежда и стремление к нормальности.

Парикмахерская №9, чья история уходит корнями в дореволюционное прошлое, не закрывалась ни на один день блокады, став свидетелем и участником несгибаемого духа города.

От «Оливье» до «Дебюта»: Изменение имен, неизменная миссия

История этого заведения началась до революции

. В 1894 году здесь располагалась парикмахерская А. П. Лазарева, а к 1910 году — салон «Оливье».

Советская власть принесла смену названия на «Парикмахерская № 9», но суть осталась прежней.

Когда город окутала блокада, большинство салонов закрылись, но «Девятая» продолжала работу.

«Большинство клиентов — ленинградцы. На них просто страшно смотреть. До того заросли и покрылись коростой грязи», — вспоминает военный журналист и писатель А. В. Сапаров.

Он описывал, как мастера преображали измученных людей:

«Причешут, подстригут, побреют, спрыснут хвойной водицей и, смотришь, новый человек выходит на улицу».

Это было «великое дело парикмахерская!», помогавшее сохранить человеческое достоинство.

Вода из проруби и «мавританский потолок»

Евдокия Новик, мастер, работавшая здесь во время блокады, вспоминает о неимоверных трудностях:

«Нам приходилось таскать воду из проруби на Фонтанке. Еще неподалеку отсюда была воронка после бомбы, куда набиралась вода. Она тоже была местом паломничества парикмахеров».

Добытую воду грели на спиртовках, а мастерская «никогда не пустовала».

Даже в военное время залы — мужской и женский (с «мавританским потолком») — были почти такими же, как и прежде.

Символ несгибаемости: Мемориальная доска и закрытие

После войны парикмахерская пережила еще несколько переименований, став «Дебютом», а затем салоном красоты «Дебют-Велла».

5 сентября 2002 года у входа установили мемориальную доску с надписью «Красота спасет мир!».

Однако, несмотря на богатую историю, в 2006 году историческое место было закрыто.