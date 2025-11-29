Когда помощь встречают кулаками: в Петербурге дебошир напал на фельдшера «скорой»

На Народной улице в Санкт-Петербурге, 28 ноября, зафиксирован случай нападения на сотрудника скорой помощи. Как рассказали в информационном отделе главного управления МВД по городу и области, пострадавшим оказался фельдшер 27 лет. Мужчину с травмами средней тяжести доставили в медицинское учреждение.
В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о начале уголовного расследования. По содержанию официального сообщения, подробности происшествия выясняются. Информация о личностях нападавшего и пострадавшего официально не разглашается.