Коктейль для гурманов: зачем в кофе добавляют чеснок, мед и сливочное масло

Кофе — это один из самых популярных напитков в мире, и его свойства не перестают обсуждаться учеными и врачами. Гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с «Доктором Питером» поделился, как пить кофе с максимальной пользой и минимальным риском для здоровья.

Сколько пить

Кофеин, основной активный компонент кофе, является мощным психостимулятором. Он улучшает мозговую деятельность, повышает двигательную активность и помогает снизить усталость. Однако важно помнить о дозировке: рекомендованное количество — 1-2 чашки кофе в день. Лучшее время для этого — второй завтрак, когда организму требуется энергия для активной работы.

С чем пить

В последнее время набирают популярность необычные рецепты приготовления кофе. Так, в кофе под названием Bulletproof добавляют кокосовое и несоленое сливочное масло. Первое улучшает пищеварение и ускоряет метаболизм, а второе обогащает напиток витаминами A, D, E и K, полезными для сердца и сосудов. Однако такой кофе высококалориен и может заменить полноценный завтрак.

Кофе можно пить также с медом и чесноком — это удивительное, но полезное сочетание. Мед содержит витамины группы В и С, а чеснок является природным антисептиком. Тем не менее такой напиток на любителя, и перед его регулярным употреблением лучше проконсультироваться с врачом.

Коньяк вам тут не товарищ

А вот кофе и алкоголь — не лучшее сочетание, утверждает медик. Кофеин стимулирует нервную систему, а спиртное разрушает нервные клетки. Вместе они оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и печень. Регулярное употребление кофе с алкоголем может значительно повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.