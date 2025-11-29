Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает: что скрывает самый упрямый памятник Петербурга

На Исаакиевской площади давно идёт тихая погоня, в которой никто не выигрывает.

На Исаакиевской площади стоят два императора — Пётр и Николай. Оба — в бронзе, оба — на конях.Только Пётр смотрит на Неву, а Николай, через собор, будто спешит за ним, пытаясь догнать по одной оси.

Между ними — Исаакий, и горожане давно придумали объяснение этой сцене: «Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает».

Император на двух ногах

Памятник Николаю I открыли в 1859 году — и он сразу стал техническим чудом. Это была вторая в Европе конная статуя, стоящая только на двух точках — задних ногах коня.

Николай изображён в мундире лейб-гвардии Конного полка — на своём любимом жеребце Амалатбеке, который и стал натурой для скульптора

Монферран спроектировал пьедестал из шокшинского кварцита и мрамора, а барон Клодт создал саму фигуру — почти шесть метров бронзы и упрямства.

Семейный портрет в мраморе

У основания памятника — четыре женские фигуры: Сила, Вера, Мудрость и Правосудие. Но если приглядеться — это вовсе не аллегории.

Их лица принадлежат жене императора Александре Фёдоровне и дочерям — Марии, Александре и Ольге. Император — наверху, семья — у подножия, и вместе они составляют бронзовую династию, застылую в центре Петербурга.

Судьба и реставрация

После революции памятник хотели снести, но спасла инженерия — город не смог уничтожить уникальную статую, стоящую "на двух ногах". Во время блокады его укрывали досками от бомб, в 1990-е вернули ограду, а в 2021-м завершили масштабную реставрацию.

Теперь Николай снова догоняет Петра — и, кажется, не собирается останавливаться.