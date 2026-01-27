Коммунальные долги пойдут в обход управляющих компаний: кому теперь придется платить по счетам

Члены профильного комитета Государственной думы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства поддержали инициативу, согласно которой управляющие компании смогут передавать право взыскания задолженности по коммунальным платежам ресурсоснабжающим организациям. Представители Жилищного комитета Санкт-Петербурга сообщили об этом решении.
Новый порядок позволит управляющим компаниям больше не осуществлять самостоятельное взыскание таких долгов, даже если сами не поставляют ресурсы.
Изменения планируют внести в статью 155 Жилищного кодекса России. Законодатели рассчитывают, что подобная мера поможет управляющим компаниям уменьшить расходы на судебные процессы.
Сэкономленные средства предлагается направлять на работы по содержанию и ремонту домов, а также коррекция законодательства устранит имеющиеся пробелы.
Ранее в Санкт-Петербурге было объявлено о планах увеличить стоимость контрактов на капитальный ремонт с учетом инфляционных процессов.
Такой шаг, по мнению городских властей, необходим для стабильной реализации программ обновления жилого фонда. Ожидается, что это позволит повысить качество текущих и планируемых работ.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».