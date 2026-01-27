Городовой / Город / Коммунальные долги пойдут в обход управляющих компаний: кому теперь придется платить по счетам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Жильцы ЖК «Маршал» шокировали Бастрыкина признанием о детской площадке на крыше Город
«Мяукал из-под стола»: мальчика-маугли и мешки с экскрементами нашли в квартире преподавателя ВУЗа Полезное
В салоне связи не сдавайтесь — есть хитрый трюк, чтобы выбить персональный тариф: экономия вдвое выше Полезное
Сколько ехать на машине от Санкт-Петербурга до Кемерова? Вопросы о Петербурге
Повар с туберкулёзом на кухне: почему школу в Петербурге не пустили на карантин Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Коммунальные долги пойдут в обход управляющих компаний: кому теперь придется платить по счетам

Опубликовано: 27 января 2026 11:30
 Проверено редакцией
Коммунальные долги пойдут в обход управляющих компаний: кому теперь придется платить по счетам
Коммунальные долги пойдут в обход управляющих компаний: кому теперь придется платить по счетам
Global Look Press / Alexander Legky

Члены профильного комитета Государственной думы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства поддержали инициативу, согласно которой управляющие компании смогут передавать право взыскания задолженности по коммунальным платежам ресурсоснабжающим организациям. Представители Жилищного комитета Санкт-Петербурга сообщили об этом решении.

Новый порядок позволит управляющим компаниям больше не осуществлять самостоятельное взыскание таких долгов, даже если сами не поставляют ресурсы.

Изменения планируют внести в статью 155 Жилищного кодекса России. Законодатели рассчитывают, что подобная мера поможет управляющим компаниям уменьшить расходы на судебные процессы.

Сэкономленные средства предлагается направлять на работы по содержанию и ремонту домов, а также коррекция законодательства устранит имеющиеся пробелы.

Ранее в Санкт-Петербурге было объявлено о планах увеличить стоимость контрактов на капитальный ремонт с учетом инфляционных процессов.

Такой шаг, по мнению городских властей, необходим для стабильной реализации программ обновления жилого фонда. Ожидается, что это позволит повысить качество текущих и планируемых работ.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью