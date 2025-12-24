Коммунальщики уже наготове: в петербургской арке «ожил» Маршак

Настоящее послание видно только в темноте.

Креативное пространство БС АРТ ДЕВ «Третий кластер», расположенное на 8-й Советской улице, стало площадкой для смелого художественного высказывания.

Известный художник-калиграфутурист Покрас Лампас взялся за оформление арки, превратив её в масштабное полотно, наполненное отсылками к петербургской истории и литературе.

Украшение в родном районе поэта

Работа, о которой стало известно 23 декабря, примечательна своим идейным наполнением. Арка расписана цитатами из знаменитого стихотворения Самуила Маршака — «Вот такой рассеянный».

Выбор места не случаен: арка находится в непосредственной близости от улицы Некрасова, которая до 1922 года носила название Бассейная, где сам Маршак учился и жил.

“Сегодня знаменитые строки про жителя Бассейной украшают арку в родном районе поэта, где он учился и жил”, — подчеркнуто в сообщении кластера.

Пол, потолок и ультрафиолетовая загадка

Покрас Лампас, известный своим масштабным подходом, не ограничился обычным декором стен. Художник расписал полностью всё пространство арки — “пол, потолок и стены”.

Однако самая интригующая часть проекта — это скрытый элемент, который открывается лишь в определённых условиях.

Художник добавил “скрытый слой при помощи ультрафиолетовой краски”. Этот дополнительный, невидимый при обычном свете слой, добавляет проекту глубины и интерактивности, заставляя зрителя искать неявное.

Шок и восторг: реакция петербуржцев

Новый арт-объект вызвал бурную и полярную реакцию среди жителей города. Мнения разделились резко — от полного одобрения до негодования, граничащего с призывами к реставрации.

С одной стороны, публика оценила идейное наполнение. Один из комментаторов отметил:

“А мне такое творчество нравится. И отлично, что это фразы со смыслом, а не просто рисунки”.

Другие, однако, восприняли работу как акт разрушения исторического облика. Звучали резкие суждения:

“Безобразие! Вандализм! Нужно оставить заявку в Жилкомсервис Центрального района СПб и восстановить первоначальный облик арки”.

Были и более категоричные оценки, вроде:

“В чистом виде дегенеративное искусство”.

Некоторые комментаторы не смогли найти скрытый текст Маршака, что стало частью иронии над работой:

“пытался найти текст Маршака в этом хаосе, сломал глаза, но текст так и не нашел, видимо у этого Покраса чрезмерно скрытый слой”.

А третьи выразили опасения по поводу дальнейшей судьбы арки:

“Окрашивание арки коммунальщиками через 5, 4, 3…”.

Высказывание про “страшный сон коммунальщика с температурой 39” стало метким определением сложности объекта для стандартных служб благоустройства.

В любом случае, работа Покраса Лампаса на 8-й Советской улице стала заметным событием, вновь поднявшим вопрос о границах между уличным искусством и сохранением городской среды.

