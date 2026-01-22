Комната-сюрприз: почему все больше россиян соглашаются на жильё меньше гаража

В Санкт-Петербурге зафиксирована продажа самой маленькой квартиры — помещение площадью 5,5 квадратных метров сменило владельца за 1,5 миллиона рублей, сообщает 78.ru.

Несмотря на то, что площадь такого жилья уступает обычному парковочному месту, покупатель всё же нашёлся.

В Москве же реализована студия размером 6 квадратных метров, где на жильё приходится лишь 2,9 квадрата; сумма сделки составила 2,5 миллиона рублей.

Особое удобство в подобных квартирах найти трудно, однако для тех, кто сильно ограничен в финансах, иной возможности приобрести своё жильё пока не существует.

Мини-квартиры пользуются высоким спросом — количество желающих приобрести такую недвижимость увеличилось на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Чаще всего эти варианты выбирают студенты, молодые люди, которым не требуется много пространства, а также собственники, рассчитывающие на сдачу квартир по суточной оплате.

Многие собственники квартир в центре города разделяют большие помещения на меньшие, особенно это распространено в бывших коммунальных квартирах.

У подобных объектов правовой статус бывает разным: часть оформляется как доля, а часть — как апартаменты; при этом оформить полное право собственности зачастую невозможно.

Также есть вероятность, что подобную перепланировку могут признать незаконной, что приведёт к потере прав на квартиру.

По словам юриста Александра Сметанина, проживание в таких помещениях связано с юридическими трудностями.

— Фактически человек может жить хоть в палатке в лесу, хоть в вагоне или на складе, но эти помещения не считаются жилыми.

В таких случаях возникают проблемы, например невозможность получить регистрацию по этому адресу.

В некоторых регионах страны действует запрет на возведение квартир, площадь которых меньше 28 квадратных метров.

Норма жилой площади на одного человека составляет 18 квадратов. Всё же остаётся возможность приобрести апартаменты, которые юридически рассматриваются как нежилые помещения.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».