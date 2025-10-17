«Комсомольская» в Ленобласти: единственная станция метро СССР, рожденная в селе

Станция метро «Девяткино», некогда носившая название «Комсомольская», занимает особое место в истории советского метростроения.

Она не только была самой северной станцией СССР, но и стала единственным подобным объектом, построенным в сельской местности.

Кроме того, «Комсомольская» первой оказалась на территории другого субъекта, что делало ее уникальным явлением.

Путь от «Калининской» до «Комсомольской»

Проект станции был реализован в 1970-х годах. Интересно, что в документах она первоначально носила название «Калининская», в честь революционера Михаила Ивановича.

Однако, открытие решили приурочить к 60-летию ВЛКСМ, которое отмечалось в октябре 1978 года. Станцию запустили спустя два месяца.

Интересно, что «Калининской» в итоге стала целая линия Московского метрополитена, первый участок которой был сдан в декабре 1979 года.

Станция «Комсомольская» («Девяткино») была открыта одновременно со станцией «Гражданский проспект». Она стала конечной на Кировско-Выборгской линии, выходя за пределы города.

Объект был построен фактически на территории села Мурино. Как отмечалось в прессе того времени, благодаря появлению станции была создана удобная пересадка с линии метро на железную дорогу.

Рекорды и достижения «Комсомольской»

«Комсомольская» была соединена со станцией «Девяткино» Октябрьской железной дороги, став первой подобной станцией Ленинградского метрополитена и второй в СССР (после московской «Выхино»).

Она также являлась третьей по счету и второй действующей на тот момент наземной станцией в Ленинграде. Первая такая станция, «Дачная», появилась в 1966 году на другом конце той же линии, но через одиннадцать лет была закрыта.

В течение нескольких месяцев единственной наземной станцией оставалась открытая в 1972 году «Купчино».

В 1984 году была запущена станция «Рыбацкая», а следующая наземная станция — «Парнас» — появилась лишь в 2006 году, отобрав у «Девяткино» титул самой северной станции Петербургского метрополитена.

Архитектура и преображение Мурино

Художественное оформление станции, по мнению экспертов, не отличалось особыми яркими чертами, хотя состав архитекторов, трудившихся над проектом, был впечатляющим.

Руководил коллективом Арон Саломонович Гецкин, который за 38 лет работы участвовал в проектировании около трех десятков объектов Ленинградского метрополитена.

Главной отличительной особенностью станции были большие стеклянные витражи, которые в 2009 году, в ходе ремонтных работ, заменили кирпичной кладкой.

Когда метро пришло в Мурино, это было небольшое село, окруженное совхозными полями. Со временем территория активно застраивалась, особенно с 2011 года. Спустя восемь лет Мурино получило статус города.

Вопрос увеличения пропускной способности станции метро остается открытым, и рассматривается вариант продления линии.