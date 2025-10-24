Кому перешёл дорогу? почему директор групп «Тату» и «Smash!» попал в больницу

Известный российский продюсер Леонид Дзюник опроверг в телефонной беседе сообщение о его избиении. Он отметил, что непосредственного нападения не было, однако в последнее время ему неоднократно поступали угрозы.
Именно после очередного звонка с угрозами он оказался в больнице.
Дзюник сообщил, что ему была проведена операция по причине хронического сердечного заболевания. Таким образом, его госпитализация не связана с насилием, как это сообщалось ранее.
Леонид Дзюник известен как один из заметных российских музыкальных продюсеров. В 2000 году он стал концертным директором таких популярных коллективов, как «Тату» и «Smash!».
Его профессиональная деятельность и ранее неоднократно привлекала внимание общественности.
Напомним, в последние дни в Москве произошёл другой резонансный случай. Был убит режиссёр Сергей Политик, известный по работе над проектом «Закрытая школа».