Городовой / Общество / Кому перешёл дорогу? почему директор групп «Тату» и «Smash!» попал в больницу
Кому перешёл дорогу? почему директор групп «Тату» и «Smash!» попал в больницу

Опубликовано: 24 октября 2025 20:40
Мужчина госпитализирован и рассказывает об угрозах в свой адрес.

Известный российский продюсер Леонид Дзюник опроверг в телефонной беседе сообщение о его избиении. Он отметил, что непосредственного нападения не было, однако в последнее время ему неоднократно поступали угрозы.

Именно после очередного звонка с угрозами он оказался в больнице.

Дзюник сообщил, что ему была проведена операция по причине хронического сердечного заболевания. Таким образом, его госпитализация не связана с насилием, как это сообщалось ранее.

Леонид Дзюник известен как один из заметных российских музыкальных продюсеров. В 2000 году он стал концертным директором таких популярных коллективов, как «Тату» и «Smash!».

Его профессиональная деятельность и ранее неоднократно привлекала внимание общественности.

Напомним, в последние дни в Москве произошёл другой резонансный случай. Был убит режиссёр Сергей Политик, известный по работе над проектом «Закрытая школа».

Юлия Аликова
