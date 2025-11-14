Кому теперь нельзя на воду: с 15 ноября в Ленобласти закрывают навигацию для маломерных судов

С 15 ноября передвижение маломерных судов в Ленинградской области будет приостановлено. Об этом проинформировала пресс-служба регионального управления МЧС.
Выйти в водные пространства смогут только судна, занятые контролем, спасательными работами, а также неотложными действиями, аквакультурой или промышленным рыболовством.
Запрет не распространяется на суда на воздушной подушке и аэроботы. В МЧС обратили внимание, что использование маломерных плавсредств после завершения навигации связано с серьёзными опасностями.
Ранее, 5 ноября, навигация для маломерных судов была завершена и на территории Санкт-Петербурга.