Кому теперь нельзя на воду: с 15 ноября в Ленобласти закрывают навигацию для маломерных судов
Опубликовано: 14 ноября 2025 07:20
Кому теперь нельзя на воду: с 15 ноября в Ленобласти закрывают навигацию для маломерных судов
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Запрет на использование судов после завершения навигационного сезона связано с повышенной опасностью.

С 15 ноября передвижение маломерных судов в Ленинградской области будет приостановлено. Об этом проинформировала пресс-служба регионального управления МЧС.

Выйти в водные пространства смогут только судна, занятые контролем, спасательными работами, а также неотложными действиями, аквакультурой или промышленным рыболовством.

Запрет не распространяется на суда на воздушной подушке и аэроботы. В МЧС обратили внимание, что использование маломерных плавсредств после завершения навигации связано с серьёзными опасностями.

Ранее, 5 ноября, навигация для маломерных судов была завершена и на территории Санкт-Петербурга.

Юлия Аликова
Город
