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Кондуктор хочет домой и не только: почему в петербургском метро просят освободить вагон посреди ветки

18 января 2025 13:32
Петербургский метрополитен арт
Кондуктор хочет домой и не только: почему в петербургском метро просят освободить вагон посреди ветки
Фото Городовой.ру

Явление редкое, но необходимое.

В Санкт-Петербурге метро работает по сложной системе маршрутов, где отдельные поезда могут менять ветку, завершать маршрут или отправляться в депо. Вот основные причины, почему вагон может быть освобожден:

1. Поезд уходит в депо

Чаще всего это происходит на станциях, рядом с которыми расположены депо, например, Автово на первой линии. В таких случаях поезд завершает маршрут, и пассажиров просят выйти, чтобы состав направился в депо для обслуживания или отдыха.

2. Маршрут обрывается раньше конечной станции

Иногда поезда оборачиваются на промежуточных станциях, чтобы увеличить интенсивность движения на более загруженном участке линии. Например:

  • Академическая и проспект Просвещения на второй линии часто используются для оборота поездов, чтобы обеспечить больше рейсов на участке между ними и центром.

3. Перевод состава на другую линию

Уникальная ситуация, характерная для станции Невский проспект на второй линии, где поезд высаживает пассажиров посреди ветки и переходит на пятую линию, направляясь на Садовую. Это связано с отсутствием собственного депо на пятой линии, поэтому составы обслуживаются в депо Парнаса (на второй линии) и курсируют между линиями по служебным путям.

Интересный факт: в этом случае пассажиры могут остаться в вагоне и проехать по служебным путям. Такой «тайный маршрут» позволяет путешественникам проехать без пересадки от Парнаса до Международной на пятой линии, что обычно невозможно для обычного пассажирского маршрута.

Заключение

Эти ситуации — часть продуманной логистики метро, позволяющей справляться с ежедневным пассажиропотоком и поддерживать стабильное движение поездов. Если вдруг столкнетесь с высадкой, это, скорее всего, связано с оптимизацией маршрутов или техническими нуждами состава.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургТранспорт
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