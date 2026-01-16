Кореец скривившись попробал кильку в томате: осилил 2 рыбки, озвучил вердикт и выкинул банку

Автор блога «Николай по-корейски» решил угостить своего друга из Южной Кореи классическими российскими консервами — килькой в томате. Реакция иностранца оказалась весьма показательной.
Первое, что смутило гостя, — внешний вид продукта. Он заявил, что консервы похожи на кошачий корм. Т
ем не менее, он провёл параллель с популярными в Корее консервами из тунца в остром соусе, что для недорогой кильки можно считать своеобразным комплиментом.
Однако после первого же укуса лицо корейца скривилось. Он сразу потянулся за стаканом молока, чтобы заглушить вкус.
«Из-за сильного рыбного запаха это вообще не вкусно», — резюмировал он. Опыт дегустации явно стал для него незабываемым, но не самым приятным.