Кореец скривившись попробал кильку в томате: осилил 2 рыбки, озвучил вердикт и выкинул банку
Кореец скривившись попробал кильку в томате: осилил 2 рыбки, озвучил вердикт и выкинул банку

Опубликовано: 16 января 2026 18:15
 Проверено редакцией
килька в томате
Кореец скривившись попробал кильку в томате: осилил 2 рыбки, озвучил вердикт и выкинул банку
Фото: Городовой.ру

Автор блога «Николай по-корейски» решил угостить своего друга из Южной Кореи классическими российскими консервами — килькой в томате. Реакция иностранца оказалась весьма показательной.

Первое, что смутило гостя, — внешний вид продукта. Он заявил, что консервы похожи на кошачий корм. Т

ем не менее, он провёл параллель с популярными в Корее консервами из тунца в остром соусе, что для недорогой кильки можно считать своеобразным комплиментом.

Однако после первого же укуса лицо корейца скривилось. Он сразу потянулся за стаканом молока, чтобы заглушить вкус.

«Из-за сильного рыбного запаха это вообще не вкусно», — резюмировал он. Опыт дегустации явно стал для него незабываемым, но не самым приятным.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
